Survivor 2018 kadrosundaki Birsen Bekgöz kimdir? Birsen Bekgöz kaç yaşında?

Survivor kadrosu açıklandı. Survivor 2018 Gönüller takımında dikkat çeken isimlerin başında Birse Bekgöz yer alıyor? Birsen Bekgöz bacak kasları ve İnstagram fotoğraflarıyla da gündeme gelmişti. Peki Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve hakkında bilinmeyen her şey haberimizin içerisinde...

Survivor 2018’in başlamasına artık sayılı günler kaldı. Survivor All Star ve Gönüllüler takımı içinde yarışacak isimler açıklandı, hatta fragmanları dahi dönmeye başladı. Acun Ilıcalı’nın İnstagram hesabında Survivor yarışmacılarının videosunu paylaşmasının ardından sosyal medya kullanıcıları Gönüller takımındaki Birsen Bekgöz kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Birsen Bekgöz kimdir, boyu kaç, nereli, Birsen Bekgöz kaç yaşında gibi sorular Survivor izleyicileri tarafından sorulmaya başlandı. İşte Survivor 2018’de adından sıkça söz ettirecek, Gönüllüler takımının iddalı yarışmacılarından Birsen Bekgöz kim olduğu hakkında merak edilen tüm detaylar…

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR? SURVİVOR 2018 YARIŞMACISI BİRSEN BEKGÖZ KAÇ YAŞINDA

Survivor Gönüllüler yarışmacısı Birsen Bekgöz 1980 yılında Berlin’de dünyaya geldi. Boyu 1.73. Milli atlet olan Birsen Bekgöz, olimpik sporcudur. Bir dünya şampiyonası, 2 Avrupa şampiyonası, bir de olimpiyatlarda yarışan Birsen Bekgöz, 2004 yılında 400 metre engelde Cezmi Or kupasında altın madalya kazandı. Evli olan Birsen Bekgöz, 2005’te Akdeniz Oyunları’nda 4×400 metre bayraklı yarışta bronz madalya kazandı.

Birsen Bekgöz yine aynı yıl İslam Oyunları’nda 7×100 metre bayrak yarışında altın madalya kazandı. Oyuncu aslen Ankaralı’dır.Sosyal medya hesabı Instagram’dan özel yaşantısına dair birçok paylaşımda bulunan Birsen Pekgöz, şimdiden konuşulmaya başlandı.

BİRSEN BEKGÖZ BACAK KASLARI İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2018’in ünlüler takımı kadar gönüllüler takımı da epey ses getirdi. Gönüllüler takımında yarışacak olan milli atlet Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkat çekti.