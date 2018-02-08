Survivor 2018 kadrosundaki Anıl Berk Baki kimdir? Survivor Gönüllüler yarışmacısı Berk nereli?

Survivor'un başlamasına günler kala açıklanan Gönüllüler takımında dikkat çeken isimlerden olan AnIL Berk Baki kimdir, nereli ve kaç yaşında özellikle sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edildi. Sporla yakından ilgilenen Survivor yarışmacısı Anıl Berk Baki kim, yaşı ve nereli olduğu hakkında bilgileri haberimiz içerisinde bulabilirsiniz...

Başlayacağı gün heyecanla beklenen Survivor 2018 All Star yarışmacıları ve yeni gönüllüler takımıyla ekranlara gelecek. Geçtiğimiz günler Survivor Gönüllüler kadrosu da açıklamıştı. Gönüller takımıda en merak edilen isimlerin başında da Anıl Berk Baki geliyor. Spor ile yakında ilgilenen Survivor Anıl ile ilgili olarak sosyal medyada sıkça sorulan soruların başında Anıl Berk Baki kimdir, Survivor Anıl kaç yaşında, Survivor Anıl Berk nereli gibi sorular geldi. Peki Survivorda ilk kez performans sergileyecek Anıl Berk Baki kimdir, Anıl Berk nereli, Survivor Anıl kaç yaşında? İşte merak edilen sorularınını cevabı…

SURVİVOR 2018 YARIŞMACISI ANIL BERK BAKİ KİMDİR? SURVİVOR ANIL BERK KAÇ YAŞINDA?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Anıl Berk, Lise öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü’nden mezun oldu.Hobi olarak yelken sporu ile ilgilenen Anıl Berk Baki, ardından bu sporu profesyonel olarak yapmaya başladı. Kendisini bu alanda geliştiren Anıl Berk Baki, Milli sporculuğa kadar yükselmiştir.

Crossfit antrenrölüğü de yapan Baki, Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmektedir. Aslen Trabzonlu.Anıl Berk Baki’nin Survivor’daki sloganı; “Sadece çıkar yarışırım! Galibiyet arkamdan gelir..” şeklinde.