Son dakika! Arda Turan Aslıhan Doğan’a evlenme teklifi etti

Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan sevgilisi Aslıhan Doğan'a evlenme teklifi etti. İşte "Evet" cevabını alan Arda Turan'ın sosyal medyayı sallayan mutluluk anları!

Devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir’e transfer olan Arda Turan, sevgilisi Aslıhan Doğan’a evlenme teklifi etti. ‘Evet’ cevabı alan Arda Turan ve sevgilisi Aslıhan Doğan’ın oldukça heyecanlı ve mutlu oldukları gözüktü. Sosyal medyayı sallayan görüntülerde Arda, alkışlar arasında sevgilisinin parmağına yüzük takarken görülüyor.

Manchester City`nin yeni transferini Mircea Lucescu açıkladı İlgili Haberi Oku