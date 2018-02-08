Serdar Ali Çelikler: Taraftara kalsa %70 Ali Koç seçilir

Spor yazarı ve yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe gündemini değerlendirirken, Mahmut Uslu'nun geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalar hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe’de yaşanan seçim gerginliğini değerlendiren Serdar Ali Çelikler, taraftarlara kalsa Ali Koç’un %70 oranla başkan seçileceğini söyledi. İşte Çelikler’in açıklamaları…

ÖNEMLİ BİR İTİRAF VAR

Herkes Mahmut Uslu'nun “Yetiştirme Taraftar” lafına taktı ama o cümlenin sonu çok daha önemli ve gizli bir itirafı barındırıyordu.

İŞ TARAFTARA KALSA!

Uslu, “F.Bahçe Başkanı'nı yetiştirme taraftar değil kongre üyeleri seçer” demişti. Uslu da tıpkı Aziz Yıldırım gibi biliyor ki iş taraftara kalsa bu yönetimin seçilme ihtimali yok.

STADYUMDA SEÇİM YAPILSA…

Ülker Stadı'na seçim sandıkları kurulsa yüzde 70'e 30 oranla Ali Koç seçilir. O nedenle çoğunluğu Fenerbahçeli olup olmadıkları bile tartışmalı Azizbahçeliler ile doldurdular yıllardır.

YEMEKLER VERİLİYOR

O nedenle Uslu da başkan da diğerleri de Azizbahçeliler'e “Bizim için varsa yoksa sizsiniz” yemekleri veriyor. Garibim Aykut Kocaman da bu taraftar kendisi yüzünden tribüne gelmiyor sanıyor. Hocam, sen dünyanın en iyi futbolunu oynatsan da taraftar gelmeyecek zaten. Sorun çoook daha yukarıda.

Mahmut Uslu taraftarlardan özür diledi Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu resmi internet sitesinden daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle bir özür mesajı yayınladı. İlgili Haberi Oku

TATMİNKAR AÇIKLAMA ŞART

Bir kere şahsi yorumum; zaten geldiği günden beri tartışılan ve 15 Temmuz sonrası alelacele göreve getirildiği bizzat sayın başkan tarafından ifade edilen ‘anti-Fenerbahçeli' Yusuf Namoğlu MHK'sinin derhal görevden alınması gerektiği yönünde. Ancak benim şahsi yorumum bir yana Yıldırım Demirören'in artık şu konu başlıkları hakkında muhakkak ve muhakkak tatminkar açıklamalar yapması şart olmuştur.

Flaş iddia! Hakemlerin değişme nedeni Caner Erkin... TFF yönetiminin, Bursaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçlarının hakemlerini değişikliği ile ilgili gündeme bomba gibi düşen hakem krizinin ardından Caner Erkin endişesi çıktı... İlgili Haberi Oku

BU DEĞİŞİMLER OLDU MU?

Bu MHK'den başka MHK düşünceniz yok mu? Hem Mustafa Çulcu'nun iddiaları hem de Habertürk gazetesinin haberi ile artık neredeyse kesinleşen hakemlerin değiştirilmesi hadisesinin gerçeği nedir? Sezon boyunca bu tür başka değişimler olmuş mudur?

TOROĞLU’NUN DEDİĞİ GİBİ

Erman Toroğlu'nun iddia ettiği gibi Fikret Orman'ın elinde şahsınızı hapise gönderecek, Beşiktaş'ın da başını maliyeyle derde sokacak belgeler var mıdır?

SİZ NE HİSSEDERSİNİZ?

Beşiktaş'tan alacağınız olan 103 milyon lira zaten tartışmalı bir durum yaratıyordu. Fatih Terim'in de sizinle davalık olması ayrıca 2 tartışmalı durum yaratıyor mu? Siz kulüp başkanı olsanız ve bir rakibinizden alacaklı diğerine davalı biri TFF Başkanı olsa ne hissederdiniz?

CANER İÇİN FARKLI, EMRE İÇİN…

F.Bahçe'nin iddia ettiği gibi TFF'de halen FETÖ'cü var mıdır? Kurullarınızdan memnun musunuz? Caner Erkin'e küfürden dolayı TV görüntülerinden 6 maç ceza veren iradeniz, Emre Belözoğlu ile ilgili ne karar vermeliydi?

TFF FİNANS GİBİ…

Ve en önemlisi Hüsnü Güreli'nin başta olduğu bir ekip TFF Bank – TFF Varlık Fonu ya da TFF Finans gibi bir girişim için uğraşıyor mu? Bu plan ne içindir?

MALİ YAPILA ORTADA

Biz yazarların görevi bazen de fikir vermek olmalıdır. Sadece durum tespiti, kritik etme ya da eleştirme/ övme gibi analizler yanında gördüğümüz eksikliklere karşı fikir de üretmeliyiz diye düşünüyor ve kendi adıma naçiz aklımla belli öneriler getiriyorum. Kulüplerimizin mali yapısı ortada…

ÖDEMELER GARANTİ ALTINA ALINSIN

Ama bu mali kriz bir takım sosyal problemlere de neden oluyor. TFF hiç olmazsa kulüplerin bordrolu çalışanlarının maaş ödemelerini garanti altına alsın. Türkiye'de yaklaşık 150 kulüp var. Buradaki çalışanların bordrolama işlerini dışarıdan bir şirkete devretsin ve alacaklarına mahsuben kulüplerden kesip çalışanların maaşlarını ödesin. Böylece çay getiren ablaların, çim biçen amcaların, malzemecilerin, çamaşırcıların, asgari ücretle çalışan insanların mağduriyeti olmaz. Bu insanlar da hocalardan, futbolculardan para istemek zorunda kalmaz.