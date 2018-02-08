Samuel Eto’o, Galatasaray maçına ilk 11’de çıkacak

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Samuel Eto'o'nun Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkacağını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geliyor. 2-2’lik ilk maçın rövanşı öncesi Yeşil beyazlılar’da Samuel Eto’o sevinci yaşanıyor.

Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek yeni transfer Eto’o’yu bugün ilk 11’de oynatacağını açıkladı. Abdou Traore, Yatabare ve Volkan Şen’in ise sakatlıkları bulunuyor. Galatasaray’da da Denayer ve Fernando sakatlıkları nedeniyle yok.

Atiker Konyaspor, 5.5 milyon Euro ile ara transferin yıldızı oldu Atiker Konyaspor, ara transfer döneminde yıldız oyuncular Samuel Eto'o, Volkan Şen, Adis Jahovic, Orkan Çınar ve Mustapha Yatabare'yi renklerine bağlayarak, tüm takımları geri bıraktı. Yeşil- beyazlı kulüp 5 transfer için yaklaşık 5,5 milyon Euro para harcayacak. İlgili Haberi Oku