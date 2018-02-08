Samsunspor’un yıldızı Georgios Samaras: ‘Eski Samaras değilim ama çok çalışıyorum’

Samsunspor’un dünyaca ünlü Yunan Yıldızı Georgios Samaras, “2 hafta sonra 33 yaşıma basıyorum. Eski Samaras tabii ki değilim ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, pazar günü oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlılar ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlıların Yunan Yıldızı Samaras, antrenman sonrasında açıklamalarda bulundu.

“Eski Samaras değilim ama çok çalışıyorum”

Son haftalarda gösterdiği üstün performans ile herkes tarafından beğeni toplayan Georgios Samaras, “Takımın şu anda özgüveni çok yüksek. Herkes kendine güvenerek sahaya çıkıyor. Bu tip liglerdeki takımlarda güven çok önemli bir şey. Önümüzdeki maça son derece odaklanmış durumdayız. Pazar günü oynayacağımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da son haftalardaki güzel performansımızı sergilemek istiyoruz. Hakem geçen maçta golümü vermedi.

O geçmişte kaldı. Verilen kararla ilgili bir şey yapamayız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. 2 hafta sonra 33 yaşıma basıyorum. Eski Samaras tabii ki değilim ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Son zamanlardaki performansım bireysel başarıdan kaynaklanmıyor. Takımın başarısı da beni olumlu etkiliyor. Takım arkadaşlarımın mücadelesi olmadan ben hiçbir şey yapamam” diye konuştu. Öte yandan Samsunspor'a Kayyum Heyeti Başkanı olarak atanacağı öğrenilen Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz da kırmızı-beyazlıların antrenmanını izledi. Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu: `Hakemler büyük hatalar yapıyor` Samsunspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, Adana Demirspor maçında son dakikalarda attıkları golün faul gerekçesiyle verilmemesine tepki göstererek, hakemlerin Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de büyük hatalar yaptığını söyledi. İlgili Haberi Oku