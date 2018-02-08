Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo’dan itiraf!

Real Madrid'in dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, artık 20 yaşında yaptıklarını yapamadığını söyledi.

SKOR DIŞ HABER – Bu sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo, eski günlerini aratıyor. Ligde çıktığı 17 maçta 8 gol 3 asistlik bir performans ortaya koyan Ronaldo, Real Madrid’in şampiyonluk yarışında uzak kalmasının nedenleri arasında gösteriliyor. Geçmişte attığı gollerle Real Madrid’in kazandığı başarılarda büyük pay sahibi olan Ronaldo da, artık genç olmadığını ve 20 yaşındaki becerilerine sahip olmadığını kabul ediyor.

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Futbolculuk kariyeri hakkında GQ dergisine konuşan Cristiano Ronaldo, şunları söyledi:

“Üst seviyelerde kalmaya devam edebilmek için bazı fedakarlıklar yapmak gerekiyor. Futbolda 20 yaşındayken yapıp da ilerleyen yaşlarda gerçekleştiremeyeceğiniz şeyler vardır. Ben de artık 20 yaşımda yaptıklarımı yapamıyorum. Zaman geçtikçe bir denge kurmanız gerek. Bunu yaparken de ince detaylar fark oluşturacaktır. Fiziksel olarak her zaman yüzde yüz hazır olmaya çalışıyorum. Futbolda bu çok önemli.”

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Özel yaşantısı hakkında da açıklamalarda bulunan Ronaldo “Hayatımın çok güzel bir dönemindeyim. Bir aile kurdum. Futbolcu olarak ise milli takım ve kulübümde birçok şampiyonluk yaşadığım iki harika yıl geçirdim” dedi.