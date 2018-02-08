Paraguay’da oldu dünyada gündeme oturdu! Başkan ile futbolcunun ilişkisi ortaya çıktı

Paraguay'da mücadele eden Rubio Nu de Luque adlı kulübün başkanı Antonio Gonzalez ile takımın futbolcularından Gabriel Bernardo Caballero arasında ilişki yaşandığını ortaya çıkaran fotoğraf gündeme oturdu. Başkan, Caballero ile iki yıldır ilişkisi olduğunu kabul ederken konuyla ilgili paylaştığı videoda futbolcunun sözleşmesini yırttı.

Paraguay’da Rubio Nu de Luque takımı basına sızdırılan bir fotoğrafla dünyada gündeme oturdu. Kulüp başkanı Antonio Gonzalez ile takımda forma giyen Gabriel Bernardo Caballero’nun yatakta çekilmiş bir fotoğrafı su yüzüne çıkınca ortalık karıştı.

Olayın duyulmasının ardından Gonzalez bir açıklama yayınladı. Kamera karşısına geçen Gonzalez, futbolcusu ile ilişkisini “Açık olmak gerekirse Caballero ile birlikte olduk. Benim için çok özeldi. Yoldaşımdı. Tüm önceliklere sahipti” sözleriyle kabul etti. Başkan, transfer için başka kulüplerle görüşen Caballero’nun kendisini onu takımda tutmak için yeteri kadar çaba sarfetmemekle suçladığını ve bu süreçte görüntünün sızdırıldığını belirtti. Gonzalez, futbolcusu ile ilişkisinin iki yıldır sürdüğünü itiraf ederken, kamera karşısında Bernardo Gabriel Caballero’nun sözleşmesini yırttı ve Caballero’yla ilgili olarak “Bir erkek bir kadından bin kat daha kıskançtır ve kendisi beni bir süredir tehdit ediyordu” dedi. Başkan ayrıca Caballero’ya hayal edemeyeceği lüks harcamalar yaptığını ve pahalı arabalar aldığını söyledi.

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