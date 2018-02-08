Manchester United’ın yıldızı Ander Herrera şike iddiasıyla hakim karşısına çıkıyor

Manchester United'in 28 yaşındaki İspanyol yıldızı Ander Herrera, Real Zaragoza forması giydiği dönemde Mayıs 2011'de Real Zaragoza ile Levante arasında oynanan ve Deportivo'nun küme düşmesiyle sonuçlanan karşılaşmada şike yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkacak.

SKOR DIŞ HABERLER / Premier League ekiplerinden Manchester United’da forma giyen İspanyol futbolcu Ander Herrera, 2011 yılında oynanan Real Zaragoza-Levante karşılaşmasında şike yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkacak. Mayıs 2011’de oynanan ve 2-1 Zaragoza lehine biten karşılaşmanın ardından Deportivo la Coruna küme düşmüş ve İspanyol yetkililer karşılaşma hakkında soruşturma başlatmıştı.

Aradan geçen yaklaşık 7 yılın ardından savcılık iddianamesini tamamladı. İddialar sonucunda Herrera ve Atletico Madrid forması giyen Gabi’nin de aralarında olduğu 42 kişinin hakim karşısına çıkacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Herrera, iddiaları kabul etmezken futbolu sevdiğini ve saha içinde ve saha dışında adil futbolu desteklediğini ifade etti.

Şüpheli para trafiği

Buna rağmen iddia makamı Herrera’nın, maçtan hemen sonra kulüpten iki adet büyük miktarda ödeme aldığını ve bu paraları hemen çekip, nakit olarak kulüp patronlarına verdiğini saptarken, İspanyol oyuncudan bu olayın açıklanması istenecek. Herrera’nın da içinde olduğu bu para trafiğinin sonunda elde edilen paranın Levante’li oyunculara şike parası olarak dağıtıldığı iddia edilirken, konuyla ilgili toplam 42 isim daha soruşturma altında bulunuyor.

İspanyol Las Provincias gazetesi 42 kişinin 6 ay ila 4 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtirken İspanyol basınından çeşitli kaynaklar yaklaşık 1 milyon Euro’nun Zaragoza tarafından Levante’ye verildiğini belirtiyor.

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