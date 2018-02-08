Manchester City’nin yeni transferini Mircea Lucescu açıkladı

Mircea Lucescu, Manchester City'nin yeni transferini açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı, "Shakhtar'ın en iyi futbolcusu Fred. Solda biraz anarşik oynuyordu. Ben de onu defansif orta sahaya kaydırmıştım. Fernandinho'nun gittiği gibi Manchester City'e transfer olacak" dedi.

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