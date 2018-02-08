Juventus Tottenham maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte dev maçı şifresiz yayınlayacak kanal!

Şampiyonlar Ligi heyecanı birbirinden heyecanlı maçlarla başlıyor. Kıyasıya mücadleeye sahne olacak Juventus Tottenham şifresiz yayınlanacak. Peki Juventus Tottenham ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalmayı başaran takımların maçları nefes kesecek. Seyir zevki üst düzey olacak karşılaşmaları takip etmek isteyenler için müjdeli haber geldi. İlk maçta Torino’da karşı karşıya gelecek Juventus Tottenham maçı şifresiz olarak ekranlara geleceği açıklandı. Peki taraftları heyecanla beklediği Juventus Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman başlayacak? İşte Juventus Tottenham maçına dair merak edilen maçın saati, şifresiz yayınlayacak kanal ve ne zaman oynanacağına dair tüm detaylar…

JUVENTUS TOTTENHAM NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu maçları başlıyor. Turun dev maçlarından biri de TRT 1’den naklen yayınlanacak. Dybala, Higuain, Douglas Costa’lı İtalya şampiyonu Juventus, Harry Kane, Delle Alli, Eriksen’li Tottenham’ı ağırlayacak. 13 Şubat Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu Juventus-Tottenham mücadelesi saat 22.45’ten itibaren canlı yayınla TRT1 ekranlarında olacak…