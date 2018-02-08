Galatasaray Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? GS Konya maçını yayınlayacak kanal değişti!

Türkiye Kupasında son yarı finalist Galatasaray Konya maçı ile belli oluyor. Galatasaray Konyaspor hangi kanalda, saat kaçta sorusunun cevabı da her iki takımın taraftarının merak konusu. 2-2 son eren maçın ardından kıyasıya mücadeleye sahne olacak Galatasaray Konyaspor mücadelesi nefes kesecek. İşte heyecanla maç saati beklenen Galatasaray Konya maçı hangi kanalda ve maç saat kaçta sorularının cevapları...

Galatasaray Konyaspor maçı sonucu ile Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale çıkan son takım belli olacak. Beşiktaş, Akhisar ve Fenerbahçe’nin ardından 4. yarı finalist Galatasaray Konya maçı sonucuyla belirlenecek. İlk maçta 2-2 berabere kalan Galatasaray bu sefer işi sıkı tutup Konyaspor engelini geçmek istiyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bu akşam karşı karşıya gelecek Galatasaray Atiker Konyaspor hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Konyaspor maçını yayınlayacak kanal değiştirilmişti. Maçın başlamasına saatler kala maça gitmeyecek taraftarlar Galatasaray Konya maçı hangi kanalda, kupa maçı saat kaçta diye araştırıyor. İşte Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray Atiker Konyaspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtı, muhtemel ilk 11'ler ve karşılaşmanın tüm merak edilenleri…

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GALATASARAY KONYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Ziraat Kupası Çeyrek Final rövanş maçında karşı karşıya gelecek Galatasaray Konyaspor maçı 20:30'da başlayacak. ATV yayın akışı içinde yer alan Galatasaray Konyaspor maçı kanalı değiştirildi. Türk Telekom Stadı’nda mücadele edecek Galatasaray Atiker Konyaspor maçını a2 kanalı canlı yayınlayacak. ATV’de yayınlanacağı açıklanan maç Aspor kanalı alındı.

GALATASARAY TURU NASIL GEÇER?

İki takım arasında Konya’da oynanan ilk müsabaka 2-2 tamamlandı. Galatasaray bu akşamki maçta 0-0 veya 1-1’lik beraberlikler ile her türlü galibiyette turu geçen taraf olacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Reges ve Jason Denayer maçta forma giyemeyecek. Turu geçen takım, Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Galatasaray ile Konyaspor daha önce Türkiye Kupası’nda iki kez eşleşti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 1990-1991 sezonunda son 16 turunda 1-0, 2014-2015 sezonunda aynı turda 4-1’lik skorla eledi.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11’İ

Galatasaray: Carrasso, Linnes, Koray, Hakan, Nagatomo, Selçuk, Donk, Sinan, Belhanda, Yasin, Eren

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Ali Çamdalı, Moke, Ömer Ali, Mehdi, Milosevic, Jahovic

ETO’O GALATASARAY’A KARŞI İLK 11’DE ÇIKABİLİR

Süper Lig’de zor günler geçiren Atiker Konyaspor’da gözler Ziraat Türkiye Kupası’na çevrildi. Çeyrek final turunda 2-2’nin rövanşında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak yeşil beyazlılarda teknik direktör Mehmet Özdilek’ten çarpıcı bir açıklama geldi.

Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, A Spor’a yaptığı açıklamada devre arasında Antalyaspor’dan transfer ettikleri Samuel Eto’o’nun Türk Telekom stadındaki zorlu mücaelede ilk 11’de olacağını söyledi. Kamerunlu futbolcu böylelikle Konyaspor formasıyla ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

KONYASPOR GALATASARAY KUPADA İKİ KEZ EŞLEŞTİ

Galatasaray ile Konyaspor daha önce Türkiye Kupası'nda iki kez eşleşti. Sarı-Kırmızılılar, rakibini 1990-1991 sezonunda son 16 turunda 1-0, 2014-2015 sezonunda aynı turda 4-1'lik skorla eledi.Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’na 5. turdan katıldı. Bu turda Sivas Belediyespor’u eleyen Sarı-Kırmızılı ekip, son 16 turunda ise Bucaspor’u saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi.

Süper Lig’de zor günler geçiren ve topladığı 17 puan ile 17. sırada bulunan Konyaspor, kupa macerasına 5. turdan başladı. Bu turda Batman Petrolspor’u eleyen Konyaspor, son 16 turunda ise kupanın favorilerinden Trabzonspor’u saf dışı bıraktı ve çeyrek finale yükseldi.

İki takım arasında Konya'da oynanan ilk müsabaka 2-2 tamamlandı. Galatasaray yarınki maçta 0-0 veya 1-1'lik beraberlikler ile her türlü galibiyette turu geçen taraf olacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Reges ve Jason Denayer maçta forma giyemeyecek.

Turu geçen takım, Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Galatasaray ile Konyaspor daha önce Türkiye Kupası'nda iki kez eşleşti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 1990-1991 sezonunda son 16 turunda 1-0, 2014-2015 sezonunda aynı turda 4-1'lik skorla eledi.

GS KONYASPOR BİLET FİYATLARI

Kategori 1: 200 TL

Kategori 2: 175 TL

Kategori 3: 150 TL

Kategori 4: 150 TL

Kategori 5: 120 TL

Kategori 6: 90 TL

Kategori 7: 70 TL

Kategori 8: 60 TL

Kategori 9: 50 TL

Kategori 10: 40 TL

Kategori 11: 30 TL

Misafir : 30 TL