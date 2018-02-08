G.Saray ve F.Bahçe bedavaya almadı Beşiktaş 2.5 milyon Euro ödedi

Habertürk gazetesi yazarı Atilla Türker son yazısında Galatasaray'ın transferlerindeki para farklarını yazdı...

İşte Habertürk gazetesinden Atilla Türker’in Galatasaray ile ilgili yazısı…

Mevzu şu:

– “Sezon başında Negredo serbestti. Yani bonservisi elindeydi. Bedavaydı. Ama bonservis bedeli olarak Beşiktaş'ın kasasından 2,5 milyon Euro çıktı, Valencia'nın kasasına girdi. Bu para daha sonra Valencia'dan çıktı ve sonrasında adeta buhar oldu!”

G.SARAY'DAN 3,5 ALACAKTI BEŞİKTAŞ'A 4 MİLYON 350 BİN EURO'YA İMZALADI

Çok ilginç bazı bilgiler vereyim. Negredo, Beşiktaş'tan önce Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bonservissiz önerildi. Ama alınmadı.

Galatasaray'ın o dönemki sportif direktörü Cenk Ergün, Negredo transferi için 10 gün arayla 2 kez Madrid'e gitti. Negredo'nun menajeri olan Juanma Lopez'le görüştü. Bu 2 görüşme de Lopez'in ofisinde gerçekleşti. Bonservis bedeli olmadan Negredo'nun transfer edilmesi konusunda tam bir anlaşma sağlandı. Negredo'nun yıllık ücreti 3,5 milyon Euro olarak belirlendi. Ancak Igor Tudor, Negredo'ya sıcak bakmadı, Gomis'i istedi.

Negredo, daha sonra yine bonservissiz olarak Fenerbahçe'ye önerildi. Ancak yine kabul görmedi, Soldado tercih edildi.

Sonuç olarak… Negredo'nun transferinde Beşiktaş'ın kasasından 2,5 milyon Euro bonservis bedeli çıktı. Kendisiyle de yıllık 4 milyon 350 bin Euro üzerinden 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Yani… Arada 4 milyon Euro'dan fazla bir kaçak var.

FATURA ÖZBEK 'E

Mustafa Cengiz önceki gün çok çarpıcı bir hususa değindi. Cengiz, “Cavanda'nın transferinde hırsızlık var mı, bilemem” dedi.

Ve ayrıca “Cavanda'nın serbest kalma bedeli 1.7 milyon Euro idi. 1.8 milyon Euro'ya transfer edildi” şeklinde bilgi verdi.

Açık açık, “Bu işten birileri para götürmüş” mesajı gönderdi.

Burada bir dakika duralım. Levent Nazifoğlu'nu dinleyelim. Cavanda transferi sırasında Galatasaray yöneticisi olan Nazifoğlu, faturayı doğrudan Dursun Özbek'e kesti. Nazifoğlu'nun iddiasına göre… Özbek şunu söyledi:

– “Trabzonspor çok zor durumda. Cavanda'yı alalım. Başarısız olursa parayı ben ödeyeceğim.”

Belirteyim. Cavanda, Galatasaray'da 3 maçta sahaya çıktı. Toplamda 7 maçta 363 dakika forma giydi. Yani son derece başarısız oldu.

MENAJERE BİLE 206 BİN EURO

Trabzonspor, Cavanda transferi nedeniyle menajer Fazıl Özdemir'e 206 bin 500 Euro komisyon ödedi.

Düşünün, ortada ahbap çavuş usulü bir transfer var, yine de bir menajere azımsanmayacak bir para veriliyor.

BELHANDA 'YA 8 MİLYON EURO ÖDENDİ, 3 MİLYON EURO CEBE GİRDİ

Belhanda transferine bakalım. Galatasaray, Belhanda için Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. İddia şu:

– “Dinamo Kiev'in istediği zaten 5 milyon Euro'ydu. Gelen bu 8 milyon Euro'nun 3 milyon Euro'su daha sonra Galatasaray'a yakın bazı kişilere prim olarak geri verildi. Birileri bu parayı paylaştı.”

Levent Nazifoğlu'na tekrar kulak verelim:

– “Benim dönemimde de Belhanda'ya talip olduk. 5 milyon Euro'ya alabiliyorduk. Şimdi nasıl 8-10 milyon Euro'ya geldi, ben onu bilemem. Bu transferi yapanlara sormak lazım.”

Şu da var. Belhanda geçen sezon Nice'te kiralık oynuyordu. Dinamo Kiev “4 milyon Euro verin, Belhanda sizin olsun” şeklinde Nice'e bir öneride bulundu, Nice kabul etmedi. ‘

HESAPLAR KONTROL EDİLSİN'

Levent Nazifoğlu'nun şu sözünü unutmayalım:

– “Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Hepimiz kirlenmiş, para götürmüş vaziyetteyiz. Herkese çağrı yapıyorum, hepimizin hesapları kontrol edilsin.”

ÜLKE FUTBOLU İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLUR

Şimdi! Kolları sıvayan Mustafa Cengiz yönetimi, elbette Cavanda'dan başlayacak, Belhanda'yla devam edecektir. Gomis'ten girecek, Feghouli'den çıkacaktır. Bonservis bedellerinin yanı sıra ödenen yüksek maaşlar ve astronomik imza paraları da araştırılacaktır.

Bu iş ciddi tutulursa, ülke futbolu için bir dönüm noktası olur.

Evet! İsimleri tek tek yazdım. Hepsi yaşıyor.

Futbol camiasının acilen çok büyük bir temizliğe ihtiyacı var.

Babaya 200 bin euro ödendi, 3 bin lira için icra geldi! Baba Barry Sneijder'a 200 bin Euro'luk jest yapan Özbek yönetiminin, 2.5 yılda birçok 2 ve 3. lig kulübüne olan 'yetiştirme bedellerini' ödemekten kaçındığı ortaya çıktı. 3 ila 15 bin TL arasındaki rakamlar yüzünden icra tebliği gelirken, yeni yönetim toplam 200 bin TL ödeyip haciz girişimini önledi. İlgili Haberi Oku