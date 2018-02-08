FIBA Şampiyonlar Ligi | Pınar Karşıyaka 84-77 AS Monaco

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki son maçında sahasında grubun yenilgisiz lideri AS Monaco'yu 84-77 mağlup ederek grubunu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi ve Son 16 Turu'na kaldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, sahasında konuk ettiği AS Monaco’yu 84-77 mağlup ederek grubunu ikinci sırada noktalamayı garantiledi ve adını Son 16 Turu’na yazdırdı. Temsilcimizde Jarrod Jones, 21 sayı kaydederek takımının en skorer ismi olmayı başardı.

Grupta 14 maçta 13 galibiyet alan ve ilk kez Kaf Kaf’a yenilen AS Monaco’da ise Gerald Robinson 25 sayıyla maçın en skoreri oldu ancak onun çabası yenilgiyi önlemeye yetmedi. FIBA Şampiyonlar Ligi | Nanterre 73-68 Beşiktaş Sompo Japan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, D Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Nanterre'e 73-68 mağlup olmasına karşın grubunu lider bitirerek adını Son 16 Turu'na yazdırmayı başardı. İlgili Haberi Oku