FIBA Şampiyonlar Ligi | Nanterre 73-68 Beşiktaş Sompo Japan

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, D Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Nanterre'e 73-68 mağlup olmasına karşın grubunu lider bitirerek adını Son 16 Turu'na yazdırmayı başardı.

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 14. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Fransız temsilcisi Nanterre’ye 73-68 mağlup oldu. Mücadele yüksek tempoda başlarken, ilk periyot 19-19 eşitlikle sona erdi. İkinci periyotta siyah-beyazlı ekip karşısında etkili olan ev sahibi ekip soyunma odasına 42-33 önde girdi.

Üçüncü periyodu da 59-49 üstün tamamlayan Fransız ekibi mücadeleden de 73-68 galip ayrıldı. Daha önce grup liderliğini garantileyen Beşiktaş 10 galibiyette kalırken, Nanterre ise 9. galibiyetini elde ederek, 3. sıraya yerleşti ve Son 16 Turu’na kaldı.

SALON: Palais des Sports Maurice Thorez

HAKEMLER: Srdan Dozai, Gintaras Vitkauskas, Radomir Vojinovic

NANTERRE: Dadiet, Aminu 17, Konate 11, Shuler 15, Schaffartzik 14, Invernizzi 6, Tchouaffe 7, Wilson, Passace-Ducteil 3

BEŞİKTAŞ SJ: Boatright, Muratcan, Clark 7, Samet 6, Erkan 11, Adams 13, Sertaç 12, Strawberry, Kenan 9, Diebler 7, Weems 3

1. PERİYOT: 19-19

İLK YARI: 42-33

3. PERİYOT: 59-49 Panathinaikos`ta kararı taraftar verecek! İlgili Haberi Oku