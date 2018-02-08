Farkındalık Festivali Kocaeli’nde

Dünya Değişim Akademisi tarafından düzenlenen Farkındalık Festivali bu kez Kocaeli'nde gerçekleştirilecek,

Dünya Değişim Akademisi, değişmek ve gelişmek isteyenler için her ay Türkiye'nin gözde ve doğal mekanlarında Farkındalık Festival'leri düzenliyor. 24-25 Şubat haftasonu için hazırladıkları organizasyon, kendinizi yenileyeceğiniz, özgüven, neşe, kararlılık, sevgi ile dolacağınız, kaçırılmayacak bir program!

Değişim Uzmanları etkinliği açıklarken: Amaç farkındalığı artırmak, mutluluğu yakalamak, olmak istediğiniz şey olmak. Değişimi kucaklamak! Bunun için festivalde uygulanacak çalışmalar ile hem neşelenecek hem de durağanlığı aşıp içinizdeki her şeyi yapabilme gücünün farkına varacaksınız” diyorlar. “Değişim varoluşun değişmez kuralıdır. Değişim sürekli gerçekleşen ve kaçınılmaz bir olgudur. Kişi hayatın değişim üzerine kurulduğunu kavramalıdır.” diyerek, herkesi yenilenmek, gelişmek, kendini aşmak için değişimi kucaklamaya davet ediyorlar.

Festival için iş arkadaşlarınız, aileniz, sevdiklerinizle veya tek başınıza rahatça katılmanıza imkan verecek canayakın bir ortam hazırlanıyor. Dünyanın en güçlü, doğal ve kadim tekniklerinin uygulanacağı programda farkındalığınızı yükseltecek unutulmayacak bir interaktif söyleşi de var. Özgüven, yaratıcılık, içsel güç ve saf sevginin güçlendirilmesine yönelik 4 özel çalışma ve nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme, vücut çalıştırma seansları ile toplamda 9 çalışma sunulacak.

Festival Programı:

Wellborn Hotel Kocaeli 24-25 Şubat 2018

24 Şubat Cumartesi

11.00 – Kök Enerji Merkezi Çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi

12.30- Kahvaltı

14.30 –Konsantrasyon çalışması

15.30 – Nefes çalışması

17.00 –Pelvis Enerji Merkezi Çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi

18.45 – Akşam Yemeği

19:45 – Dans Gösterileri

20.00 – İnteraktif söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar

25 Şubat Pazar

08.00 – Karın Enerji Merkezi Çalışması – İçsel gücün geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

12.30 – Vücut çalıştırma teknikleri

13.30 – Gevşeme çalışması

15.00 – Göğüs Enerji Merkezi Çalışması – Saf Sevginin geliştirilmesi