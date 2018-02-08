Farkındalık Festivali Kocaeli’nde
Dünya Değişim Akademisi, değişmek ve gelişmek isteyenler için her ay Türkiye'nin gözde ve doğal mekanlarında Farkındalık Festival'leri düzenliyor. 24-25 Şubat haftasonu için hazırladıkları organizasyon, kendinizi yenileyeceğiniz, özgüven, neşe, kararlılık, sevgi ile dolacağınız, kaçırılmayacak bir program!
Değişim Uzmanları etkinliği açıklarken: Amaç farkındalığı artırmak, mutluluğu yakalamak, olmak istediğiniz şey olmak. Değişimi kucaklamak! Bunun için festivalde uygulanacak çalışmalar ile hem neşelenecek hem de durağanlığı aşıp içinizdeki her şeyi yapabilme gücünün farkına varacaksınız” diyorlar. “Değişim varoluşun değişmez kuralıdır. Değişim sürekli gerçekleşen ve kaçınılmaz bir olgudur. Kişi hayatın değişim üzerine kurulduğunu kavramalıdır.” diyerek, herkesi yenilenmek, gelişmek, kendini aşmak için değişimi kucaklamaya davet ediyorlar.
Festival için iş arkadaşlarınız, aileniz, sevdiklerinizle veya tek başınıza rahatça katılmanıza imkan verecek canayakın bir ortam hazırlanıyor. Dünyanın en güçlü, doğal ve kadim tekniklerinin uygulanacağı programda farkındalığınızı yükseltecek unutulmayacak bir interaktif söyleşi de var. Özgüven, yaratıcılık, içsel güç ve saf sevginin güçlendirilmesine yönelik 4 özel çalışma ve nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme, vücut çalıştırma seansları ile toplamda 9 çalışma sunulacak.
Festival Programı:
Wellborn Hotel Kocaeli 24-25 Şubat 2018
24 Şubat Cumartesi
11.00 – Kök Enerji Merkezi Çalışması – Özgüvenin geliştirilmesi
12.30- Kahvaltı
14.30 –Konsantrasyon çalışması
15.30 – Nefes çalışması
17.00 –Pelvis Enerji Merkezi Çalışması – Yaratıcılığın geliştirilmesi
18.45 – Akşam Yemeği
19:45 – Dans Gösterileri
20.00 – İnteraktif söyleşi – Tüm Sorulara Cevaplar
25 Şubat Pazar
08.00 – Karın Enerji Merkezi Çalışması – İçsel gücün geliştirilmesi
09.30 – Kahvaltı
12.30 – Vücut çalıştırma teknikleri
13.30 – Gevşeme çalışması
15.00 – Göğüs Enerji Merkezi Çalışması – Saf Sevginin geliştirilmesi