Dursun Özbek’in kozu 6 milyon TL’lik bağış!

14 Şubat'taki Divan Kurulu'nda sessizliğini bozmaya hazırlanan Dursun Özbek'in en büyük kozu '6 milyon TL'lik bağış' olacak.

Galatasaray’ın eski başkanı Dursun Özbek sessizliğini 14 Şubat’taki Divan Kurulu’nda bozacak. Mart ayındaki Genel Kurul’da ibra edilmeme tehlikesiyle karşı karşıya olan Özbek toplantıda, 2 buçuk senelik başkanlığı döneminde Gayrettepe’de sahibi olduğu Point Otel’deki konaklamalarla ilgili belgeleri üyelerle paylaşacak. Basketbol takımı, voleybol takımı, kürek takımı, amatör branşlardaki rakipler, hakemler ve futbolcu yakınları (son olarak Denayer’in babası) Özbek’in otelinde konakladı ve eski başkan 6 milyon TL tutan bu faturayı kulüpten tahsil etmeyerek bağış makbuzu kesti. Eski yöneticileriyle önceki gün kendi otelinde bir toplantı yapan Özbek’in 6 milyon TL’lik bağış makbuzunu onlara da gösterdiği öğrenildi. Özbek’in ayrılırken 91 milyon TL’yi bulan 3 çek tanzim etmesi ve senetlere rehin koydurması camiada büyük tepki toplamıştı.

MAAŞLAR ÖDENDİ…

Galatasaray’da yeni yılın ilk maaşını 23 Ocak’ta alabilen kulüp personeli bu kez fazla beklemedi. Dün itibarıyla Florya ve Türk Telekom Stadı’nda çalışan kulüp personelinin Şubat ayı maaşları hesaplarına yatırıldı ve yeni başkan Mustafa Cengiz sempati kazandı.

YİNE, YENİ, YENİDEN

Gökhan Zan’ın U-19 Takımı yardımcı antrenörü olmasının ardından Necati Ateş de Galatasaray’a döndü. Sarı-kırmızılı eşofmanları ile Florya’da fotoğrafını paylaşan eski futbolcu, “Yine, yeni, yeniden… Her geldiğimde şampiyonlukla biten maceraya kaldığımız yerden devam ediyoruz” mesajını yazdı. Necati Ateş, Gökhan Zan gibi altyapıda görev alacak.

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