Denayer’e bir kötü haber daha!

Galatasaray’daki yükselişini Belçika Milli Takımı’nda da devam ettirmek isteyen Jason Denayer’in sakatlığı, Dünya Kupası öncesinde büyük şanssızlık oldu. Bu sakatlık belki de oyuncuyu böyle bir organizasyondan uzak bırakacak.

Galatasaray'da savunmada çıkışa geçen Jason Denayer'in son Sivasspor deplasmanında yaşadığı sakatlık çok büyük şanssızlık oldu. Belçikalı stoper, bu sezon ligde 20 maçın 16'sında forma giyerek, hem Tudor hem de Fatih Terim döneminde düzenli oynayarak milli takım yetkililerinin yakın temasına girmişti.

2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Belçika'nın nihai kadrosu için ciddi çalışmalar yapan teknik direktör Roberto Martinez ve ekibi, Denayer'i de takipte tutuyordu. Özellikle Fatih Terim'in göreve gelmesi ve ilk 11'de oynamaya devam etmesiyle olumlu yönde etkilenen Belçika teknik heyeti, 22 yaşındaki futbolcuya ciddi bir şans doğmuştu. Denayer'in Premier Lig'de oynadığı dönemde Everton'ı çalıştıran Martinez, genç stoperi yakından tanıyordu.

Ancak son Sivasspor karşısında yaşadığı sakatlık ve 8-10 hafta arası sahalardan uzak kalacak olması, olumsuz bir etki yarattı. Dünya Kupası öncesi en azından mart ayındaki hazırlık maçları döneminde ideal kadrosunu seçmek istediği belirtilen Roberto Martinez'in bu ayın sonuna kadar maç izlemelerini sıklaştıracağı ve bu nedenle Denayer'in geri plana düşeceği endişesi oluştuğu vurgulandı.

(Milliyet)

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