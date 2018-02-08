Çin takımı Tianjin Quanjian’ın genç yeteneği Zhang Xiuwei’a tarihi ceza!

Çin'in en yetenekli genç oyuncusu olarak gösterilen Zhang Xiuwei, ailesinin yaptığı yanlışın kurbanı oldu. Zhang Xiuwei, yaşını federasyona yanlış bildirdiği için 9 ay futboldan men cezası aldı.

SKOR DIŞ HABER – Çin’de yaşanan bir trafik kazası, genç bir futbolcunun futbol hayatına büyük darbe vurdu. Çin Süper Lig’i takımlarından Tianjin Quanjian’ın yetenekli genç oyuncusu Zhang Xiuwei, karıştığı trafik kazası sonrasında ortaya çıkan bir gerçek nedeniyle 9 ay futboldan men cezası aldı. Sarhoş kullandığı arabası ile zincirleme bir trafik kazasına neden olan Zhang Xiuwei’nin paralel bir yaşamı daha olduğu öğrenildi.

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Polis, kimlik bilgilerini araştırdığı Zhang Xiuwei ile ilgili şok bir gerçek ile karşılaştı. Zhang Xiuwei’nin isminin ve doğum tarihinin değiştirildiğini gördü. Zhang Xiuwei’nin ailesi, oğullarının gerçek kimlik bilgilerini polise ulaştırırken, geçmişte ilk okula erken gidebilmesi için 21 yaşındaki futbolcuyu Zhang Jixuan ismi ile 1994 doğumlu olarak ikinci kez kaydettiklerini itiraf etti. Aile, daha sonra oğullarını orijinal ismi ve gerçek doğum tarihi ile yeniden kimlik bilgilerini düzenlediklerini söyledi. Çin Futbol Federasyonu, Zhang Xiuwei ile ilgili bu kafa karıştırıcı gerçeğin ortaya çıkmasının ardından genç futbolcuya 9 ay futboldan men cezası verdi.

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Ailesinin yaptığı bir yanlışın kurbanı olan Zhang Xiuwei, Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nın ardından yeşil sahalara geri dönebilecek.