CANLI YAYIN: Galatasaray Konyaspor canlı izle! Galatasaray Konya maçı ilk 11’ler belli oldu! Konyaspor’da Eto’o…

Türkiye Kupası'nda son yarı finalistin belli olacağı Galatasaray Konyaspor maçı için nefesler tutuldu. Galatasaray Konyaspor hangi kanalda diye araştıran taraftarlar için haberimizin içerisin maçı canlı izleme linki bulunuyor. İlk maçta 2-2 berabere kalan Galatarasaray bu kez kazanarak tur atlamanın peşinde. Galatasaray Konya maçı için a2 canlı izle linkini haberimiz içerisinde bulabilirsiniz. İşte canlı izlenebilen Galatasaray Konyaspor maçı ilk 11'i ve mücadelenin detayları...

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan doruğa ulaştı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisar’ın ardından 4. yarı finalist olmak isteyen Galatasaray ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geliyor. İlk maçta Sarı kırmızılı ekiple 2-2 berabere kalan Konyaspor Eto’o’lu Jahovic’li kadrosuyla Galatasaray karşısında tur şansı arıyacak. Cimbom’un tüm gücüyle saldıracağı Galatasaray Konyaspor maçı nefesleri kesecek. Futbol tutkunlarının bir an önce başlamasını beklediği Galataray Konya maçı şifresiz ve canlı izlenebilecek. Başlamasına artıl dakikaların kaldığı Galatasaray Konya karşılaşmasının hangi kanalda olduğunu merak eden futbol severler maçı canlı izlemek için canlı yayın linki arayışına başladı. İşte Gs Konyaspor maçı hakkında bilinmesi gerekenler ve Galatasaray Konyaspor maçını canlı izle imkanı veren link…

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI A2 CANLI İZLE

GALATASARAY KONYA MAÇI CANLI ANLATIM

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GALATASARAY KONYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Ziraat Kupası Çeyrek Final rövanş maçında karşı karşıya gelecek Galatasaray Konyaspor maçı 20:30’da başlayacak. ATV yayın akışı içinde yer alan Galatasaray Konyaspor maçı kanalı değiştirildi. Türk Telekom Stadı'nda mücadele edecek Galatasaray Atiker Konyaspor maçını a2 kanalı canlı yayınlayacak. ATV'de yayınlanacağı açıklanan maç Aspor kanalı alındı.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI İLK 11'İ

Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar, Hakan, Nagatomo, Selçuk, Donk, Belhanda, Sinan, Feghouli, Gomis

Konyaspor: APatrick, Skubic, Volkan, Ferhat, Selim, Jonsson, Amir, Fofana, Vedat, Orkan, Eto’o

GALATASARAY TURU NASIL GEÇER?

İki takım arasında Konya'da oynanan ilk müsabaka 2-2 tamamlandı. Galatasaray bu akşamki maçta 0-0 veya 1-1'lik beraberlikler ile her türlü galibiyette turu geçen taraf olacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Reges ve Jason Denayer maçta forma giyemeyecek. Turu geçen takım, Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Galatasaray ile Konyaspor daha önce Türkiye Kupası'nda iki kez eşleşti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 1990-1991 sezonunda son 16 turunda 1-0, 2014-2015 sezonunda aynı turda 4-1'lik skorla eledi.

KONYASPOR’DA ETO'O İLK 11’DE

Süper Lig'de zor günler geçiren Atiker Konyaspor'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Çeyrek final turunda 2-2'nin rövanşında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak yeşil beyazlılarda teknik direktör Mehmet Özdilek'ten Eto’o’ya ilk kez şans verdi. Antalyaspor'dan transfer ettikleri Samuel Eto'o'nun Türk Telekom stadındaki zorlu mücaelede ilk 11'de. Kamerunlu futbolcu böylelikle Konyaspor formasıyla ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak.