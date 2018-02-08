Beşiktaş’tan Negredo haberine flaş yalanlama!

Habertürk gazetesi yazarı Atilla Türker'in bugünki yazısında Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Negredo'nun transferi ile ilgili ortaya attığı iddiaya siyah beyazlı kulüpten yalanlama geldi.

İŞTE BEŞİKTAŞ’TAN YAPILAN O AÇIKLAMA:

Habertürk yazarlarından Atilla Türker’in bugünkü yazısında futbolcumuz Negredo’nun transferiyle ilgili ortaya attığı iddia gerçeklerden uzak, aslı olmayan söylentilerden kurgulanmıştır.

Negredo’nun bedava transfer edilebilecek bir durumdaymış gibi gösterildiği yazıda, kulübümüzün 4 milyon Avro’nun üzerinde zarara uğratıldığı iması kabul edilemez.

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Tüm transfer çalışmalarında olduğu gibi, kulübümüz menfaatleri sonuna kadar gözetilerek transferler gerçekleştirilmektedir.

Bahsi geçen konuda elinde herhangi bir belge veya bilgi olan kim var ise, bunları derhal kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz.

Hiçbir belgeye dayanmayan, dedikodudan öte temeli olmayan bu haberle ilgili yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna duyurur, taraftarlarımızın bu tip kurgu haberleri ciddiye almamasını önemle rica ederiz.