Beşiktaş ‘Geleceğin Karakartalı’ projesinin tanıtımı yaptı

Beşiktaş, ana sponsoru Vodafone’la geliştirdiği projeyle Türkiye’deki her çocuğa ulaşmayı hedefliyor. ‘Geleceğin Karakartalı’ projesiyle, Türkiye’deki her çocuk, kendi yeteneklerini teknolojiyi kullanarak gösterebilecek.

Geleceğin Karakartalı projesi Vodafone Park'ta yapılan toplantıyla tanıtıldı. Toplantıda Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Teknik Direktör Şenol Güneş, Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin'in yanı sıra futbolcular Ryan Babel ve Necip Uysal hazır bulundu. Projeye ait detayların aktarıldığı toplantıda, Beşiktaş'lı futbolcular Pepe, Talisca, Babel, Quaresma ve Oğuzhan Özyakup'un da rol aldığı reklam filmi gösterildi.

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“Bu proje Türk futbolunun da geleceği”

Vodafone Karakartal projesinin de aracılığıyla altyapıya yeni yetenekler kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Geleceğin Karakartalı projesini tanıtmak için buradayız. Vodafone ile sponsorluğumuzun ilk günden bu yana sponsorluktan öte uzun vadeli işbirliği olduğunu söyledik. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Bunu yeni bir iş modeli olarak ortaya koyduk. Bu proje, yeni projeler üretmek için de vesile oldu. Geleceğin Karakartalı projesine yoğunlaşarak, bugünkü haline getirdik. Amacımız, ülkemizdeki en önemli problemlerden birisi olan, altyapıdan oyuncu yetişmemesi ve milli takıma oyuncu kazandıramamamız. Bununla ilgili bir beyin fırtınası yaptık ve 2 yıllık çalışmanın sonucunda bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Dünyanın 4 bir yanındaki yetenekli çocukları Beşiktaş altyapısına kazandırmak istedik. Herkesin her yerden katılım sağlayabileceği, dijital ortamda katılım olanağı sunuyoruz” diye konuştu. Bütün yatırımı insana yaptıklarını söyleyen Orman, “Bu kadar büyük bir teknolojiyi kullanarak insanlara hizmet ediyoruz. Hangi takımı tutup tutmadığı önemli değil, bu yatırımla insanlara futbolu sevdirmek gerekiyor. Anadolu'da birçok stat boş. İnsanlara futbolu sevdirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Colman Deegan: Beşiktaş'la inanılmaz bir yolculuğumuz var

Sözlerine Türkçe başlayan Vodafone Türkiye CEO'su Coman Deegan, “Fikret Başkan çok teşekkürler. Her zaman burada olmaktan mutlu olmuşumdur. Ortaklığımızın 5. yılı. 2 yıldır üzerinde çalıştığımız bu proje çok heyecan verici. 10 bin çocuğa eğitim veriyoruz. Spor alanında proje gerçekleştiriyoruz. 8-14 yaş arasında Türkiye'deki her çocuğa ulaşmak istiyoruz. Herkese Beşiktaş'ın bir parçası olma fırsatını sunuyoruz. Herkese fırsat eşitliği sağlamanın güzelliği var bu projede” diye konuştu.

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Engin Aksoy: Türkiye çok fazla yetenekli oyuncu var

5 yıldır Beşiktaş'la işbirliği yaptıklarını söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Daha önce Vodafone Karakartal'ın tanıtımını yapmıştık. Bugün başka kulüplerde de bu kampanyanın yapıldığını görüyoruz. Bugün de bir ilki gerçekleştirmek istiyoruz. Çocuklarımız için bir sosyal sorumluluk projesi. Anadolu'da yetişmiş birisi olarak, keşke bizim dönemimizde de böyle bir proje olsaydı, belki ben de futbolcu olabilirdim. Altyapıdan çok fazla futbolcu çıkaramıyoruz. Sponsorların yatırımı da maddi yatırımın önüne geçmiyor. Türkiye'de çok fazla yetenekli oyuncu var ama bunları ortaya çıkarmakta zorlanıyoruz. Yetenekli çocukların kulüplere erişimi zor oluyor. Burada da dijitalleşme ortaya çıkıyor. Biz de Beşiktaş'la bir proje şekillendirdik. Türkiye'de milyonlarca çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Altyapıdan oyuncu çıkarmayı hedefliyoruz. Beşiktaş taraftarlarına, kulüplerine ve Türk sporuna katkı sağlama imkanı da sunacağız. Bu projenin hem Beşiktaş hem de Türk futbolu için önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Bu projeyle fırsat eşitliği sunuyoruz”

Projenin 3 aşamalı olduğunu sözlerine ekleyen Aksoy, “İlk aşamada video yükseleme ve oylama aşaması yapılacak. 2. aşamada bölge elemeleri olacak. Türkiye'nin 7 bölgesinde seçmeler olacak. Son aşamada ise final etkinliği olacak. 81 ilde 8-10 11-13 yaşları arasında olacak bu proje. www.geleceginkarakartali.com internet sitesinden videolarını yükleyebilecekler. Top kontrolü, pas, çalım gibi 1 dakikalık videoda temel hareketleri yaptıkları video yüklenecek. 7 bölgeden her bölgeden 50 çocuk seçilecek ve toplamda 350 çocuk seçilecek. Daha sonra Beşiktaş'ın altyapı ekibi, bu 350 çocuktan seçim yapılacak. Her bölgeden 5'er çocuk seçilecek ve toplam 35 çocuğu İstanbul'a getirip Nevzat Demir Tesisleri'nde 4 günlük kampa alacağız. Bu kampın sonunda Vodafone Park'ta final etkinliği yapılacak ve bu çocuklardan en az 3 oyuncu Beşiktaş altyapısına kazandırılacak. Yüklenecek videoları tek tek izleyecek ekip olacak. İçeriklerin futbol olduğundan emin olunması için bu yapılacak. Bizim beklentimiz en az 100 bin yükleme. Vodafone Karakartal aboneleri sistemde oy kullanabilecek. Şu anda 1 milyon aboneye ulaşmış durumdayız. Bu projeyle Türkiye'deki bütün çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmuş oluyoruz” açıklamasını yaptı. Aksoy, bu projenin dünyada da bir ilk olduğunu sözlerine ekledi.

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Metin Albayrak: Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz

Projenin Beşiktaş'ın geleceğine katkı sağlayacağını söyleyen Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, “Bu projede çalışmaktan ve burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Biz Vodafone'la bir aile olarak hissediyoruz. Türkiye'de ilk olacak. Bir sponsor altyapılara katkı sağlayan bir proje geliştiriyor. 2 sene önce bu göreve geldikten sonra futbol akademisiyle ilgili bir projeye başladık. Nevzat Demir Tesisleri'nin kuzey tarafındaki arazinin tahsisiyle ilgili çalışıyoruz. Ancak bazı bürokratik durumlardan dolayı henüz bu araziyi alamadık. Buraya Beşiktaş Futbol Akademisi'nin yanı sıra, herkesin iç içe olacağı bir tesis kurmak istiyoruz. İnşallah bunu da hayata geçireceğiz” dedi.

Şenol Güneş: Çocuklarımıza daha çok imkan tanınıyor

Aynı duyguyu paylaşıp destekleyenlerin takım olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Beşiktaş ve Vodafone'un yaptıkları ortada. Uzun vadeli olan bu yatırımın her iki markaya da olumlu yansımasını diliyorum. Markalar bir üründür, pazarlanabilirler ama önemli olan insana yapılan yatırımdır. Bu kadar büyük bir markanın çocuklara yaptığı yatırım beni mutlu ediyor. Sokaklarda parke taşlarda tesadüfen büyüyüp, 15 yaşına kadar dışarıya çıkmamış, sokaktan zirveye çıkan oyuncuların önünün açılmasını diliyorum. Necip'le genç takımda bir fotoğrafımız var. Bilmiyordum onun Necip olduğunu. Babel'le, ben Trabzonspor'da hocayken karşılaştık. Şimdi birlikteyiz. Bu güzelliklerin kıymetini bilelim. Bu sponsorlukların çocuklarımıza daha fazla imkan vermesini istiyorum” diye konuştu.

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“Yerli yabancı oyuncu tartışması da son bulacaktır”

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın çocukluğunu bildiğini söyleyen Teknik Direktör Şenol Güneş, “Ben o zaman futbolcuydum. Demek ki o da başkanlığa hazırlamış kendini o dönemde. Parayı futbolun yerine koymayıp destek olarak kullanırsak, daha keyif alırız. Çocuklar zaten hayal ediyorlar, çok daha zengin düşünüyorlar ve bizi de şaşırtıyorlar. Eğitimcilerin eğitilmesi gerekiyor ve bizlerin de buna destek olması gerekiyor. Tesislerin artmasıyla, altyapı organizasyonunun kurulmasıyla, üretimin fazlalaşmasıyla, zaten yerli yabancı oyuncu tartışması da son bulacaktır. Adına fabrika da diyebiliriz, akademi de diyebiliriz. Çocuklarımızı bu akademilere aldığımızda, en iyi futbolcu dünyanın her yerine gidebilir, en kötü ihtimalle Türkiye'de kalabilir. Hem okulunu okuyacak, hem sporcu olacak, iyi bir insan olacak. Ben yoklukta bu işi yaparak ancak İstanbul'a kadar gelebildim. İnşallah çocuklarımız dünyaya açılır” ifadelerini kullandı.

Gökhan Keskin: Dünyadaki her Türk'e ulaşabileceğiz

Büyük sorumluluk sahibi olduklarını söyleyen Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin, “Vodafone'un bu projeyle gelmesi beni heyecanlandırdı. 76 yılında, Fulya'da 56 diye bir saha vardı. Orada oynayarak futbola başladım. O zaman Şeref Stadı'nı gördüm. Oradan Fulya'ya geldik. Devamlı bir gelişme içinde oldu her şey. Stadımız büyüdü, hayallerimiz de büyüdü. Bu projeyle dünyadaki her Türk vatandaşına ulaşabiliriz” dedi. Altyapıya girdiği günden bu yana 15 yıl geçtiğini söyleyen Necip Uysal, “15 yıl önce teknoloji bu kadar iyi değildi ama ben biraz şanslıydım bu konuda. A takıma çıktığım zaman kalıcı olmaktı amacım ve bunu gerçekleştirdim. Şimdiki kardeşlerime de tavsiyem, burada olmasa bile başka kulüplerde de olsa futbola devam etmeleri” derken, Ryan Babel de bu projenin çocuklar için çok önemli olduğunu ifade etti.