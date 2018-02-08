Ben Arfa artık 2. Lig takımlarının radarında!

Fransa Ligue 2'de mücadele eden Lens'in sportif direktörü Eric Roy, Ocak transfer döneminde Hatem Ben Arfa'yı kadrolarına katmak istediklerini itiraf etti.

Son iki transfer döneminde adı hem Galatasaray hem Fenerbahçe ile anılan Hatem Ben Arfa ile ilgili sürpriz bir transfer itirafı geldi.

Paris Saint Germain’den alacağı nedeniyle ayrılmayan ve yüksek maliyeti nedeniyle başka bir takıma da gidemeyen Hatem Ben Arfa için Lens Kulübü’nden bir açıklama geldi.

Fransa Ligue 2’de mücadele eden Lens’in sportif direktörü Eric Roy, devre arası transfer döneminde Hatem Ben Arfa’yı kadrolarına katmak istediklerini söyledi.

Roy, Fransız basının yaptığı açıklamada ”Paris SG’den Ben Arfa ve Lyon’dan Grenier’i aradım, bize gelmelerini ve 6 aylığına futboldan keyif almalarını söyledim. Bize tecrübeleriyle önemli katkı verebilirlerdi ama olmadı” ifadelerini kullandı.

Hatem Ben Arfa, devre arasında da takımdan ayrılmazken, Grenier Lyon’dan Guingamp’a transfer oldu.

Geçtiğimiz günlerde Paris SG’de yaşadıklarıyla ilgili konuşan Ben Arfa, oynamamanın kendisine acı verdiğini ‘Bunun daha ne kadar sürebileceğini kestirmek zor. Bu acı veriyor bana. Bir gün sona ereceğine inanıyorum’ ifadeleriyle dile getirmişti.

(Sporx)

G.Saray ve F.Bahçe bedavaya almadı Beşiktaş 2.5 milyon Euro ödedi Habertürk gazetesi yazarı Atilla Türker son yazısında Galatasaray'ın transferlerindeki para farklarını yazdı... İlgili Haberi Oku