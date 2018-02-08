Bafetimbi Gomis: ‘Terim bana bir baba gibi yaklaştı, ben de ona oğul gibi cevap verdim’

Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, 4-1 kazandıkları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final bileti aldıkları maçın ardından konuştu. Gomis, golden sonra Terim'in yanına gitmesiyle ilgili, "Geçen hafta iyi bir performans sergileyemedim, ben de farkındayım. Hoca, hafta içinde benle konuştu ve kulağımı çekti. Bana bir baba gibi yaklaştı ve ben de ona oğul gibi cevap vermek istedim" dedi.

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