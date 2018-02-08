Bafetimbi Gomis: ‘Terim bana bir baba gibi yaklaştı, ben de ona oğul gibi cevap verdim’
Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ın Atiker Konyaspor’u 4-1 yenerek yarı finale yükseldiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bafetimbi Gomis, Fatih Terim’le Demir Grup Sivasspor maçından sonra görüştüklerini ve Terim’in uyarılarını dikkate aldığını söyledi. Gomis, “Golden sonra hocamızın yanına gittim ve onunla kutladım golümü. Geçen hafta iyi bir performans sergileyemedim, ben de farkındayım. Hoca, hafta içinde benle konuştu ve kulağımı çekti. Bana bir baba gibi yaklaştı ve ben de ona oğul gibi cevap vermek istedim” dedi.
İki gol attığı karşılaşmayı da değerlendiren yıldız golcü, “Bu akşam keyifli bir gün geçirdik. Bu kupanın önemini biliyoruz, bizim için önemli. Son maçta yenildik. O yüzden bu maçı alıp, devam etmemiz önemliydi. Bu şekilde devam etmemiz önemliydi” ifadelerini kullandı.