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Bafetimbi Gomis: ‘Terim bana bir baba gibi yaklaştı, ben de ona oğul gibi cevap verdim’

Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, 4-1 kazandıkları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final bileti aldıkları maçın ardından konuştu. Gomis, golden sonra Terim'in yanına gitmesiyle ilgili, "Geçen hafta iyi bir performans sergileyemedim, ben de farkındayım. Hoca, hafta içinde benle konuştu ve kulağımı çekti. Bana bir baba gibi yaklaştı ve ben de ona oğul gibi cevap vermek istedim" dedi.
23:198 Şubat 2018
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Bafetimbi Gomis: ‘Terim bana bir baba gibi yaklaştı, ben de ona oğul gibi cevap verdim’

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ın Atiker Konyaspor’u 4-1 yenerek yarı finale yükseldiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Bafetimbi Gomis, Fatih Terim’le Demir Grup Sivasspor maçından sonra görüştüklerini ve Terim’in uyarılarını dikkate aldığını söyledi. Gomis, “Golden sonra hocamızın yanına gittim ve onunla kutladım golümü. Geçen hafta iyi bir performans sergileyemedim, ben de farkındayım. Hoca, hafta içinde benle konuştu ve kulağımı çekti. Bana bir baba gibi yaklaştı ve ben de ona oğul gibi cevap vermek istedim” dedi.

İki gol attığı karşılaşmayı da değerlendiren yıldız golcü, “Bu akşam keyifli bir gün geçirdik. Bu kupanın önemini biliyoruz, bizim için önemli. Son maçta yenildik. O yüzden bu maçı alıp, devam etmemiz önemliydi. Bu şekilde devam etmemiz önemliydi” ifadelerini kullandı. 08 Şubat 2018 Ziraat Türkiye Kupası | Galatasaray Atiker Konyaspor: 4-1 (Maç sonucu) Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselecek son takım Galatasaray Atiker Konyaspor maçı ile belli oldu. Konya'da 2-2 sonuçlanan ilk maçın rövanşında turu geçmeyi başaran 4-1'lik skorla ev sahibi Galatasaray olurken, Aslan, Teleset Mobilya Akhisarspor ile eşleşti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Bafetimbi Gomis fatih terim galatasaray Ziraat Türkiye Kupası
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