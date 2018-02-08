Babaya 200 bin euro ödendi, 3 bin lira için icra geldi!

Baba Barry Sneijder'a 200 bin Euro'luk jest yapan Özbek yönetiminin, 2.5 yılda birçok 2 ve 3. lig kulübüne olan 'yetiştirme bedellerini' ödemekten kaçındığı ortaya çıktı. 3 ila 15 bin TL arasındaki rakamlar yüzünden icra tebliği gelirken, yeni yönetim toplam 200 bin TL ödeyip haciz girişimini önledi.

Habertürk’ten Erhan Telli’nin haberine göre; Galatasaray’da geçmiş dönemlerde biriken ödemelerin zamanında yapılmaması nedeniyle kulüpte yaşanabilecek olası bir haciz rezaletinin son anda önlendiği ortaya çıktı.

Dursun Özbek yönetiminin HollandalI yıldız Wesley Sneijder’ın babasına 200 Bin Euro (935 Bin TL) komisyonu adeta yetiştirme bedeli gibi tek kalemde ödediği haberi büyük yankı yaratmıştı.

Sneijder’ın babasına bonkör davranan Dursun Özbek yönetiminin, son 2.5 yıl içinde Anadolu kulüplerine, altyapıdaki transferlerden oluşan ve aralarında ‘yetiştirme bedelleri’ de bulunan borçları ise ödemediği öğrenildi. Bu yüzden icra bildirimleri ile karşı karşıya kalınırken, Mustafa Cengiz yönetimi topluca ödemeleri gerçekleştirerek borçları temizledi.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATTILAR

Alacaklıların arasında birçok 2. ve 3. lig kulübünün bulunduğu, rakamları da 3 bin TL ila 15 bin TL arasında değiştiği öğrenildi. Eski yönetimin, zamanında yapılan çağrılara duyarsız kaldığı, alacaklarını tahsil etmek isteyen kulüplerin son çare olarak icra yoluna başvurdukları bildirildi.

Önceki gün teker teker ödeme yaparak toplam 200 bin TL’yi bulan borcu kapatan yeni yönetim, haciz girişiminin de önüne geçti. Yönetim daha önce futbolcu alacaklarının önemli bir bölümü ve personelinin şubat ayı maaşlarını yatırmıştı.

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