Ziraat Türkiye Kupası | Kayserispor 2-2 Teleset Mobilya Akhisarspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş mücadelesinde ilk maçı evinde 1-0 kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Kayserispor'la 2-2 berabere kalarak adını yarı finale yazdıran takım oldu. Akhisarspor yarı finalde Galatasaray-Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibi ile final mücadelesi verecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final rövanş mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Kayserispor’la 2-2 berabere kalarak adını yarı finale yazdıran takım oldu. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Akigolar, yarı finalde Galatasaray-Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibi ile bir araya gelecek.

Akhisarspor’un golleri 25’te Soner Aydoğdu ve 69’da Eray Ataseven’den gelirken ev sahibinin gollerini 36’da Artem Kravets ve 90+2’de penaltıdan Asamoah Gyan kaydetti. Akhisarspor’un rakibi yarın 20.30’da Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının ardından belli olacak. Eşleşmenin Konya’da oynanan ilk maçı 2-2’lik skorla sona ermişti. Ziraat Türkiye Kupası | Fenerbahçe Akın Çorap Giresunspor (canlı) Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları heyecanı Fenerbahçe Akın Çorap Giresunspor maçı ile devam ediyor. Saat 20.30'da başlayacak olan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku