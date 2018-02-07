Ziraat Türkiye Kupası | Fenerbahçe Akın Çorap Giresunspor (canlı)

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçları heyecanı Fenerbahçe Akın Çorap Giresunspor maçı ile devam ediyor. Saat 20.30'da başlayacak olan zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, Akın Çorap Giresunspor’u konuk ediyor. Deplasmanda 2-1 galip gelen ve yarı final yolunda avantaj sahibi olan sarı-lacivertliler Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden rakibine karşı bir sürpriz yaşamak istemiyor. Aytemiz Alanyaspor ve Medipol Başakşehir’i kupada saf dışı eden Çotanaklar ise Teknik Direktör Metin Diyadin’le yolların ayrılmasının ardından henüz bir teknik direktörle anlaşma sağlamış değil. Karadeniz ekibi buna rağmen bir sürprize imza atmak için mücadele verecek. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Saat 20.30’da başlayacak olan mücadeleyi Koray Gençerler yönetecek. Fenerbahçe, yarı finale yükselmesi durumunda Beşiktaş ile karşılaşacak. İşte Fenerbahçe’nin 11’i:

FENERBAHÇE – AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Koray Gençerler

SAAT: 20.30

FENERBAHÇE: Kameni, Hasan Ali, Neto, Neustadter, Şener, Eljif, Oğuz Kağan, Samed, Dirar, Aatif, Fernandao

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: (Muhtemel) Ahmet, Caner, Aykut, Abdülkerim, Çağlar, Panos, Recep, Dodo, Fatih, Sinan, Batuhan