Yılın golünü attı ama kendi kalesine!
Birleşik Arap Emirlikleri Arap Körfez Ligi'nde oynanan Al Jazira Abu Dhabi - Al Dhafra maçında yılın golü atıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde oynanan Abu Dhabi – Al Dhafra konuk ekip Al Dhafta forması giyen Yasser Abdullah 73. dakikada attığı harika gol ile izleyenlerin ağzını açıkta bıraktı.
Ancak golün güzel olması Yasser Abdullah’ı mutlu etmedi çünkü Abdullah bu harika golü kendi kalesine attı ve 0-0 devam eden maçta takımını yenik duruma düşürdü. Bu golün ardından maçta 3 gol daha oldu ve Hollandalı teknik adam Henk ten Cate’nin çalıştırdığı ev sahibi AL Jazira Abu Dhabi sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.
İşte kendi kalesine atılan harika gol…