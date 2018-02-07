West Ham United Patrice Evra’yı renklerine bağladı

Premier League ekiplerinden West Ham United, 37 yaşındaki Fransız sol bek Patrice Evra'yı renklerine bağladı. Londra ekibi transferi özel bir video ile duyurdu.

İngiltere Premier League ekiplerinden West Ham United, bonservisi elinde bulunan Fransız yıldız Patrice Evra’yı renklerine bağladığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından özel bir videoyla transferi duyurulan 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu devre arası transfer döneminde Fenerbahçe ve özellikle ciddi olarak Galatasaray’ın gündemine gelmişti.

Marsilya’yla olan sözleşmesi Vitoria Guimaeres deplasmanında bir Marsilya taraftarına tekme atmasıyla feshedilen Evra, yeni kulübünde yaptığı ilk açıklamada, “West Ham ile tekrar Premier Lig’e döndüğüm için çok mutluyum. Bu oyunu seviyorum! West Ham’a bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Manchester United formasıyla 5 Premier League zaferi 1 de Şampiyonlar Lig şampiyonluğu yaşayan ve Kırmızı Şeytanlar’ın formasını 379 maçta terleten Evra 2014-2015 sezonunun başında United’dan Juventus’a transfer olmuştu. 2016-2017 sezonunun devre arasında ise Marsilya’nın yolunu tutmuştu.

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