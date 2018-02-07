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Voleybol Efeler Ligi | Beşiktaş 1-3 Galatasaray HDI Sigorta

Galatasaray HDI Sigorta, derbi maçta Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etti.
17:107 Şubat 2018
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Voleybol Efeler Ligi | Beşiktaş 1-3 Galatasaray HDI Sigorta

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Efeler Ligi’nin 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti.

Salon: Akatlar

Hakemler: Esat Danzili, Mehmet Gül

Beşiktaş: Ahmet Tümer, Baran Yılmaz, Muhammet Delibaş, Muhammet Ali Arslan, Batuhan Avcı, Onur Soydan (İlker Alican Çakır, Metin Uç, Oğuzhan Altıntaş, Ahmet Boz, Serhat Baş,)

Antrenör: Hüseyin Düzceler

Galatasaray HDI Sigorta: Ertuğrul Gazi Metin, Yasin Aydın, Ufuk Minici, Doğukan Ulu, Melih Sıratca, Boğaçhan Zambak (Onurcan Çakır, Hüseyin Koç, Okello)

Antrenör: Nedim Özbey

Setler: 17-25, 17-25, 25-18, 19-25

Süre: 87 dakika (20, 20, 23, 24)

Etiketler
beşiktaş Galatasaray HDI Sigorta
Son güncelleme: 17:11 | 07.02.2018
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