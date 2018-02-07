Ümit Özat: ‘Ayı asil bir hayvandır… Eskiden de Brad Pitt değildik, ayıp bu yapılanlar’

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Beşiktaş maçının ardından konuştu. Özat, "Ayı Ümit" şeklinde tezahüratta bulunan Beşiktaş taraftarına, "Ben kimseye durup dururken bir şey yapmadım. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bağırıyorlar, çok güzel tezahürat. Diğer taraftan da 'Ayı Ümit' diye bağırıyorlar. Ayı da asil bir hayvandır bu arada. İnsanlar kilo alabilir, şekil gelir geçer, eskiden de Brad Pitt değildik. Ayıp bu yapılanlar" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ın 3-1’in rövanşında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek yarı finale çıktığı maçın ardından Ümit Özat açıklamalarda bulundu. Maç sırasında kendisi için söylenen sözlerin saygısızlık olduğunu söyleyen Ümit Özat, “Artık ligimize geri dönüyoruz. Hemen o maçın hazırlıklarına başlayacağız. Ben kimseye durup dururken bir şey yapmadım. Mustafa Kemal’in askerleriyiz diye bağırıyorlar, çok güzel tezahürat. Diğer taraftan da ‘Ayı Ümit’ diye bağırıyorlar. Ayı da asil bir hayvandır bu arada. İnsanlar kilo alabilir, şekil gelir geçer, eskiden de Brad Pitt değildik. Ayıp bu yapılanlar. Bizim büyük takımlara karşı saygısızlık yapmamız mümkün değil, asırlık kulüpler bunlar. Haklı olduğum konularda da bulaşılacak bir adam değilim. Bunun da bilinmesini isterim” şeklinde konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası | Gençlerbirliği Beşiktaş: 0-1 (Maç sonucu) Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş karşılaşmaları heyecanı Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ile başladı. Beşiktaş, İstanbul'da elde ettiği 3-1'lik galibiyetin rövanşında Ankara'da 1-0 kazandı ve yarı finale çıktı. Beşiktaş, Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde bir araya gelecek. İlgili Haberi Oku

Beşiktaş’ın attığı golde faul olduğunu belirten Ümit Özat, “Zaman zaman bizim gibi takımlar, ligin önemli olduğunu söylüyor ama kupa da çok önemli. Bizim için de önemli bir tecrübeydi. Kupayı düzenleyenlere teşekkür etmek lazım. Oyunun başında iki net pozisyonumuz vardı. Bu ülkede sadece Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor’un hakem hatalarını konuşmamak lazım. Duran topta hakemin gözü önünde faul olan bir pozisyonu görmemek, bilmiyorum. Hakemler hata yapabilir tabii ama çok net bir faul. Gözünün önünde duruyor. Hakem hataları demek herkese olabiliyor” dedi.

”FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ’A YAPILAN HATA 3 GÜN KONUŞULUYOR”

Büyük takımlara karşı yapılan hakem hatalarının günlerce konuşulduğunu kaydeden Özat, “Fenerbahçe’ye yapılan hata 3 gün konuşuluyor. Beşiktaş’a karşı yapılan da öyle. Bizim gibi takımların sadece hakemle 3 büyüklerden puan kazandığı düşünülüyor. Böyle bir şey yok. Ben hakem Özgür Yankaya’nın yönettiği son 5 maçımı kazanamadım. Bize kaç tane hata oldu. Önemli olan niyeti” sözlerini kullandı.