Tottenham menajeri Mauricio Pochettino Dele Alli’yi savundu

Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino, Liverpool maçında hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gören genç futbolcusu Dele Alli'yi savundu. İngiltere'nin hakemi aldatmaya yönelik hareketler konusunda çok hassas olduğunu söyleyen Pochettino, futbolun rakibi aldatmak üzerine kurulu bir oyun olduğunu belirtti.

SKOR DIŞ HABER – Tottenham ile Liverpool arasında oynanan ve 2-2 biten karşılaşmanın 69. dakikasında hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gören Dele Alli, İngiltere’de eleştirilere neden oldu. 2015 yılından bu yana Tottenham takımında forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, bu tarihten itibaren üçüncü kez hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gördü. Premier Lig’de bu konuda zirvede yer alan Dele Alli’nin davranışı eleştiri konusu olurken, Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino futbolcusunu savundu. Futbolun rakip takımı kandırmak üzerine kurulu olduğunu söyleyen Pochettino, eskiden hakemi aldatarak penaltı alan futbolcuların alkışlandığını savundu.

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Liverpool maçının ardından Dele Alli’ye yöneltilen sert eleştirilere anlam veremediğini söyleyen Pochettino “Hakem pozisyonu yakaladı ve sarı kart gösterdi. Hakem görmeseydi penaltı kazanmış olacaktık. Bu kural hakkında şikayette bulunmuyorum ama eskiden hakemi aldatarak penaltı alan futbolcu alkışlanırdı” dedi. İngiltere’nin hakemi aldatmaya yönelik hareketler konusunda aşırı hassas olduğunu belirten Arjantinli çalıştırıcı, şunları söyledi:

“20-30 yıl önce sadece Arjantin’de değil İngiltere’de de hakemi aldatarak takımına avantaj kazanan futbolcular alkış alıyordu. İngiltere’nin her zaman dürüst ve muhteşem olduğu düşünülüyor. Futbol, tamamen rakibinizi kandırmak üzerine kurgulanıyor. Bunu belirlediğiniz taktikle de, maç içinde psikolojik üstünlük sağlamaya çalışarak da yapıyorsunuz. Hakemi aldatmak bir taktiktir. Dele Alli’nin yaptığı hareketin mükemmel olduğunu söylemiyorum. Kimse mükemmel değildir. Sadece Dele Alli’ye aşırı yüklenildiğini düşünüyorum.”