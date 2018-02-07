Tolgay Arslan: ‘Ben de çıldırıyorum’

Beşiktaş’ın başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, finale kadar gidip kupayı kaldırmak istediklerini söyledi. Yıldız oyuncu, Milli Takım için ise "Bu sabah avukatımla milli takım meselesini konuştum. Sabret bu sene olacak diyorlar. Ben de çıldırıyorum çünkü" diye konuştu.

Siyah-beyazlı ekibin başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, finale kadar gidip kupayı kaldırmak istediklerini söyledi, “Elimizden geleni yaptık bugün, istediğimiz sonucu aldık. Ligde niye olmuyor bilmiyorum. Çözümü bilsem zaten ben yapardım. İnşallah önümüzdeki maçları alırız. Bizim için bir seri çok önemli. Umarım ilk maçımızı kazanırız” dedi.

Tolgay Arslan, “Bu sabah avukatımla milli takım meselesini konuştum. Sabret bu sene olacak diyorlar. Ben de çıldırıyorum çünkü” şeklinde konuştu.

(Milliyet)

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