Swansea City, FA Cup’ta gol şov yaptı! 9 gol…

İngiltere FA Cup 4. turunda Swansea City, Notts County'i 8-1 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

İngiltere Fa Cup 4. turunda 1-1 biten maçın tekrarında Swansea City, Notts County’i ağırladı. Carlos Carvalhal’in çalıştırdığı Swansea City, 18. dakikada Abraham ile golü buldu ve öne geçti.

Karşılaşmanın 20 ve 30. dakikadalarında Dyer’in kaydettiği gollerle farkı 3’e çıkaran Swansea, 35. dakikada Hustin’in golüne engel olamadı ve skor 3-1’e geldi. İlk yarının son sözünü 45. dakikada Abraham söyledi ve Swansea, devreye 4-1’lik üstünlükle girdi. Mücadelenin 53. dakikasında Naughton, 57. dakikasında Roudledge, 65. dakikada Carroll ve 82. dakikada Daniel James 4 daha buldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Swansea City, Notts County’yi 8-1 mağlup ederek tur atlamayı başardı.

Ayrıca Carlos Carvalhal’ın çalıştırdığı Swansea City, İngiltere Premier Lig’te Liverpool ve Arsenal galibiyetleri ile adından sıkça bahsettirdi.

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