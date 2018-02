Survivor All Star yarışmacıları son İnstagram paylaşımını yaptı! Survivor 2018 kadrosu Dominik’e gitti!

10 Şubat günü başlayacak Survivor 2018 kadrosundaki All Star yarışmacılar Dominik'e gitti bile. Survivor yarışmacıları ailelerinden ayrılırken duygulu anlar yaşadı, bu anları da takipçileriyle paylaştı. İşte Survivor All Star kadrosu içindeki yarışmacıların kendi İnstagram'ında yaptığı duygu dolu paylaşım ve mesajları...

Survivor ne zaman başlayacak izleyeciler tarafından aylardır araştırılıyordu. Survivor 2018 için artık geri sayım başladı. 10 Şubat’ta başlayacak Survivor için All Star ve Gönüllü yarışmacılar, uzun Dominik yolculuğuna çıktı. İşte fragmanın dönmeye başladığı Survivor 2018’de, geçmişte yarışan en iyi yarışmacılar yani All Star takımı bu sene, ilk kez yarışacak fakat çok iddialı olan Gönüllüler takımına karşı mücadele verecek. Survivor 2018 kadrosu içindeki yarışmacılar aylar sürecek ada yaşantısından önce ailesi ve sosyal medya takipçilerine veda etmeyi ihmal etmedi. İşte Survivor All Star kadrosu içinde yarışmacıların son İnstagram paylaşımları…

DAMLA CAN İNSTAGRAM

“Bu zamana kadar en ufak mücadeleden kaçmadan her şeyimle sadece kendim oldum! Ve şimdi kocaman bir ailemle yeniden sizler için savaşıcam şimdi sıra bizde sizin gücünüzle bu sene herşey çok daha iyi olacak sabredin”

NİHAT DOĞAN İNSTAGRAM

“Ve ayrılık vakti geldi bu son gecemiz.Bizi seven Yemen’de de olsa o bizim yanımızdadır dualarınızı desteğinizi her daim hissettirdiniz Survivorde de yanımda olacağınızdan hiç şüphem Yok.En iyi dost senin olmadığın yerde seni savunanlardır buralar size emanet. unutmayın: biz hak Ve hakikat yolcusuyuz yolumuz uzundur bizim.. öncelikle Güzel ülkem sonra da tek servetim Hacı Anam size emanettir.Bu zamana kadar her kime hakkım geçmişse helali hoş olsun.. sizler her zaman bu garipten razı oldunuz Rabbim de sizden razı olsun.Sizler her zaman bu kıtmirin yanında oldunuz Rabbim de her iki cihanda sizlerden razı olsun.Çıktığımız bu yolda Rabbim bizleri mahçup etmesin.Hepinize dua eder dua beklerim.. tasalanma yiğidim zaman bizden yanadır.külümüzden yükselen duman bizden yanadır,son durak son ilahi ferman bizden yanadır.Dünya düşman olsa da Allah bizden yanadır.. olurda dönmek nasip olmazsa sadece Hakk konuştu dersiniz..”

MERVE AYDIN İNSTAGRAM

“Ömrüm, her şeyim benim iyi ki varsın seninle birlikte çok uzun bir yola girdik yine yeniden ama birlikte üstesinden en güzel şekilde yine gelicez seni çok seviyorum ben her zaman ki yerimizdeyim ve hep orada olucam kocaman bir aileydik şimdi daha güçlü ve daha büyük bir aile olucaz #MAF survivora hazır mı? çünkü ben hazırım buda benden size son mesaj canlar hepinizi çok seviyorum benimle birlikte hep güçlü kalın”

NAGİHAN KARADERE İNSTAGRAM

“Canım ailem Allah'a emanet olun sizleri çok seviyorum dualarınızı hiç eksik etmeyin”

ÜMİT KARAN İNSTAGRAM

“Are u ready for 2018 survivor?”

SAHRA IŞIK İNSTAGRAM

“Çok sevdim,çok seveceğim,çok özleyeceğim.. idrisaybirdi”

SEMA AYDEMİR İNSTAGRAM

“Allah’a emanet olun …vedalaşamadığım , içimde kalan çok insan var.hepinizi seviyorum.ve unutmayın şartlar çok zor…simdiden hatamız olursa affola…”

ADEM KILIÇCI İNSTAGRAM

“Son paylaşım canlar,kendinize çok iyi bakın beni merak etmeyin ben orada mücadelemi sonuna kadar vereceğim.Allah'a emanet olun sizleri çok seviyorum benim kocaman AİLEM oldunuz..İnşallah gülerek gidip gülerek gelmek nasip olur..”

TURABİ İNSTAGRAM

“HOŞÇAKALIN”

MURAT CEYLAN İNSTAGRAM

“Son 4 gun! Bana bol sans dileyin, iyi dileklerinize de her zaman ihtiyacim olacak”

HAKAN HATİPOĞLU İNSTAGRAM

“”Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin.” – Mevlana#hakan1survivor#survivor2018 başlasın”

HİLMİCEM İNSTAGRAM

“Survivor2018”