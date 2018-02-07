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Şenol Güneş’e ayakkabılı protesto!

Gençlerbirliği taraftarları, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ayakkabılarını göstererek protesto etti.
07:277 Şubat 2018
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Şenol Güneş’e ayakkabılı protesto!

19 Mayıs Stadı’nda oynanan Gençlerbirliği-Beşiktaş maçında ev sahibi takımın taraftarları Şenol Güneş’i protesto etti.

Vodafone Park’ta oynanan Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Şenol Güneş ve Ümit Özat arasında yaşanan tartışmanın ardından Özat’ın sözlerine, “Ayakkabıları yoktu 10 çift ayakkabı verdik onlara. Hatta bizi yenselerdi bizim ayakkabılarımızla yeneceklerdir.” diye cevap veren Güneş, Gençlerbirliği cephesinden tepki almıştı.

Ankara’da oynanan karşılaşmada bazı Gençlerbirliği taraftarları, ayakkabılarını çıkararak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i protesto etti.

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Etiketler
beşiktaş Gençlerbirliği protesto şenol güneş
Son güncelleme: 07:36 | 07.02.2018
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