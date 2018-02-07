Şenol Güneş: ‘Barışmak istemiyorum… Kavga etmedim ki barışayım!’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bayern Münih maçı ile birlikte girecekleri süreçle ilgili, “Zor döneme geçerken istediğimiz seviyenin altındayız” dedi. Ümit Özat'la yaşadıkları gerginlikler üzerine de konuşan Güneş, "50 yıldır futbolun içindeyim. Kavgayı ettirerek sonra barışın demek çok seviyesiz bir şey. Kavgalık bir durum yok ki zaten. Kavga iki taraflıdır. Barışmak istemiyorum, barışılacak bir kavga da etmedim ben kimseyle" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final 2. maçında Beşiktaş, Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ne konuk oldu. İlk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş bu maçı da 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, “İkinci maçın sonucu da lehimize bitti. Rakip de iyi niyetli sert mücadele eden bir takım ve kapasitesini oldukça iyi kullanmaya çalışan bir takım. Bizi sevindiren iki maçta da galip gelen taraf olduk. Fakat bugün oyunun akıcılığı, hem sahanın zemininden hem de rakımdan oyuncular etkilendi ki fazla üst seviyede olmadı. Bunlara rağmen daha fazla pozisyon üreten taraf olduk” ifadelerini kullandı.

“Oyun olarak daha üst seviyede performans bekliyorum”

Lens ve yeni transfer Vagner Love ile ilgili konuşan Güneş, “Lens'e kızmamın sebebi ondan umudu kestiğim için değil o pozisyona girip atması gerekirdi. Birkaç daha kaçırdı. Zaman zaman parlıyor ama bunu sürekli haline getirmesi lazım. Oyun olarak daha üst seviyede performans bekliyorum ondan. Gayreti ve iyi niyeti var biraz daha üstüne çıkması lazım. Vagner bizimle yeni çalışmaya başladı. Geçen hafta Bursa maçından önce aldık ve sonra onu oyuna aldım. Niyeti iyi, katılımı iyi ve futbolu iyi biliyor ama henüz takıma uyuma oturması olmadı. Pozisyonda buldu ama atamadı. Daha fazla iş yapacağını düşünüyorum. Daha üst seviyede oynamasını bekliyorum” şeklinde konuştu.

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“Barışmak istemiyorum, barışılacak bir kavga da etmedim ben kimseyle”

Gündemde olan Gençlerbirliği'ne krampon verme olayına da değinen Güneş, “Bu tür konuları konuşmak bana yakışmaz. Kastım herhangi bir aşağılama değildi. Bu olay fazla magazinde tutularak sanki hakaret etmişim gibi üzerinde çok fazla duruldu ve ondan sonra bana hakaret edilmeye başlandı. Ben kesinlikle cevap vermedim. Böyle algılanmışsa özür dilerim. Çünkü, oyuncuma, öğrencime, veya herhangi bir insana hiçbir şekilde saygısızlık yapmayacağımı herkes bilir. Biz tabii ki ayakkabı vereceğiz. Birbirlerine güvenen insanların eksik olduğu zaman ayakkabı vermesi gayet doğal. Fakat, size saygısızlık yapıldığı söylenirse o zaman saygısızlık kime yapıldı diyip ardından saygısızlık yapsaydık ayakkabıyı vermezdik. Benim şahsıma her türlü hakareti edebilirler ben her şeyi biliyorum. 50 yıldır futbolun içindeyim. Kavgayı ettirerek sonra barışın demek çok seviyesiz bir şey. Kavgalık bir durum yok ki zaten. Kavga iki taraflıdır. Bundan pirim yapacak adam değilim ki ben, benim buna ihtiyacım yok. Konuşunca bir şey çıkmayacak sadece malzeme olacaksınız. Barışmak istemiyorum, barışılacak bir kavga da etmedim ben kimseyle” değerlendirmesinde bulundu.

“Zor döneme geçerken istediğimiz seviyenin altındayız”

3 kupada da yoluna devam eden Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Güneş, Şampiyonlar Lig'inde karşılaşacakları Bayern Münih maçı ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Tüm futbolcuları mümkün olduğunca oynatmaya çalışıyoruz. Duruma göre bir karar vereceğiz. Zor döneme geçerken istediğimiz seviyenin altındayız. İkinci yarı için sadece Bursa maçında 2 puan kaybımız var. Kendimize güveniyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Sahada başarılı olmak sonuç almaktan geçiyor gibi görünüyor ama bunun yanında değerli olmakta çok önemli. Oynadığınız oyunla herkesin beğenisini kazanmak, üstün oynamak ve düzgün olmak bizim önceliğimiz bunu herkesin bilmesini istiyorum.”

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