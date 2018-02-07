Şansal Büyüka: ‘Aziz Yıldırım’a zarar veriyorlar!’

Usta gazeteci Şansal Büyüka, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu...

Galatasaray'ın, Ndiaye'nin satılması ve Fernando'nun uzun sürecek sakatlığı nedeniyle orta alanda çok ağır bir darbe yediği, hatta orta alan gücünü büyük ölçüde yitirdiği çok açık ortada…

Galatasaray bundan sonra transfer yapamayacağına göre ne yapabilir:

– Galatasaray'da kadroya baktığınızda “Tek yol Belhanda…” Çünkü Galatasaray orta alanında iki oyuncunun kaybı ile birlikte dinamizmini yitirirken, bu alanı yönetecek bir “şef”in eksikliğini de büyük ölçüde çekiyor. Belhanda'nın fizik gücü yeterli olursa, kalitesi Galatasaray orta alanını, Galatasaray'ın hücum anlayışını organize etmeye yeter de artar bile…

– Selçuk'u morallendirmek gerekir. Orta alanda şimdilerde yaşanan bu yoklukta, Selçuk'u “yok” sayamazsınız.

– Feghouli'yi çok beğenenler var. Kabul, Avrupa yıllarında müthiş maçlar oynadı, çok üst düzey bir oyuncu… Ama o etkisini henüz Galatasaray'da yaratabilmiş değil… Feghouli'nin bu görüntüsü değil ama, Avrupa'dan bildiğimiz görüntüsü Galatasaray'a tahminlerin üstünde çok şey katar.

– Sinan Gümüş'ün gol yollarında sanki bir büyüsü var. Türkiye'de bu kadar rahat gol pozisyonuna giren oyuncu çok az… Çok kaçırıyor olabilir ama rakipler için çok büyük tehdit…

– Sağ kanatta müthiş bir Rodrigues etkinliği var, sol kanatta yok. Yasin içeri girip oynamayı seviyor. Sol kanat etkinliği için bir alternatif gerekiyor.

– Galatasaray'ın kötü günlerinde, kötü oyunlarında Muslera maç kurtarırdı. Şimdilerde yok. Mariano lige muhteşem başladı, sakatlıktan sonra “sıradan” bir çizgiye geldi. Galatasaray bütün bunlara rağmen şampiyonluğun en büyük adaylarından biri… Ancak çok ciddi “acaba”ları taşıdığını da söylemeliyiz…

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Bu kadar sıkmayın

Galatasaray'ın yeni Başkanı Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek temlik koydurduğu için bankalardan kredi alamadıklarını söyledi. Dursun Başkan'ın alacaklarını sağlama bağlamasını kabul edelim ama biraz da Galatasaray'ın nefes almasına izin versin. Bu kadar sıkmasın, bu kadar boğmasın.

Hırsa evet öfkeye hayır

Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş'ın hırsına saygılar, öfkesine hayır… Hasan Şaş kulübede, koridorlarda, her yerde çok öfkeli… Hırsının sınırları içinde kalır, öfkesine teslim olmazsa bundan önce kendisi, sonra Galatasaray kazançlı çıkar.

Fenerbahçe'nin lig tarihinde bu kadar kısır, bu kadar verimsiz, bu kadar istikrarsız golcülerle oynadığını hiç ama hiç hatırlamıyorum. Seyircinin isyanının en büyük nedenlerinden biri de bu…

Aykut Kocaman, “Bize golcü değil, stoper lazım” demişti. Buna katılıyorum… Ancak Fenerbahçe'ye sadece golcü değil , sadece stoper değil, kalitesi yüksek çok oyuncu lazım.

Fenerbahçe'de çok çok uzun yıllardır 3 golcüsünün 20. haftayı toplam 6 golle geçtiğini bugüne kadar görmedim, duymadım, okumadım. Düşünün, Soldado 3 gol, Janssen 2 gol, Fernandao 1 gol…

Fenerbahçe orta sahası gol atıyor ama buna rağmen gol yollarında ciddi anlamda son vuruş becerisi olan golcülere ihtiyaç duyuyor. Mesela böyle bir golcü olsa, son Gençlerbirliği maçının ilk yarısında en az 3-4 gol bulurdu.

Ligin en az gol atan takımlarından biri olan Konyaspor sağ beki Skubiç'in bile 6 golü var. Galatasaray'ın stoperi Maicon 6 golle oynuyor. Fenerbahçe'nin 3 golcüsünün toplam gol sayısı, bir sağ bekin, bir stoperin attığı gol sayısını ancak buluyor. Fenerbahçe'nin lig tarihinde bu kadar kısır, bu kadar verimsiz, bu kadar istikrarsız golcülerle oynadığını hiç ama hiç hatırlamıyorum. Seyircinin isyanının en büyük nedenlerinden biri de bu…

Kocaman'ın düşündürdükleri

Aykut Kocaman'a hakemlerin kart uygulamaları konusunda hak veriyorum. Birinci haftadan başlayarak, yirminci hafta bitene kadar aynı hakemler, farklı maçlarda, aynı pozisyonlarda çok ayrı kararlar verdiler. Maksatlı olmasa bile en azından adil değil…

Aykut Kocaman'ın Disiplin Kurulu'na gönderilişini doğru bulmuyorum. Ne yaptı Aykut Hoca? Kurumları karalamadı, kişileri karalayıp aşağılamadı. Sonuçta bir camianın temsilcisi… Bu kadar medeni sınırlar içinde kalan bir konuşma için Disiplin'e sevk mi olur?

Aykut Hoca'ya hak vermiyorum. Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni yenebilmek için rakibin 10 kişi kalmasını bekleyecek kadar güçsüz bir takım mı? Bu maçta büyük bir hakem yanlışı var ama Fenerbahçe'nin hakemden önce daha büyük yanlışları var.

İşler iyi gitmiyor

Fenerbahçe son hafta hakemlerinin değiştiğini iddia ediyor. MHK, “Hayır, değişmedi” diyor. MHK ile derin ilişkileri olan, hakemlerle bire bir teması bulunan eski MHK üyeleriyle, eski hakemlerle konuşuyorum, hakem dünyasının içinde aldıkları haberlere güvendiğim insanlara soruyorum, “Evet, değişti” diyorlar. Hangisi doğru bilemem. Ama bildiğim, gördüğüm, MHK'de işlerin iyi yürümediği…

Savunmuyorlar, zarar veriyorlar

Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam Fenerbahçe camiasında ve toplumda “karşılığı” olmayan bazı yöneticilerini sahneye çıkartmam, konuşmalarına izin vermem. Aziz Yıldırım'ı savunduklarını sanıyorlar, Aziz Yıldırım'a zarar veriyorlar.

Emre Belözoğlu PFDK`ya sevk edilmedi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir maçında hakem Halis Özkahya'ya küfrettiği iddia edilen Emre Belözoğlu'nun ise sevkine gerek görülmedi. İlgili Haberi Oku