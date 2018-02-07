Panathinaikos’ta kararı taraftar verecek!

THY Euroleague yönetiminin, küfürlü paylaşımları nedeniyle Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'a 12 ay ceza vermesinin ardından olaylı başkanın "Euroleague'den ayrılma" tehdidi resmiyet kazandı. Panathinaikos'un Euroleague organizasyonunda kalıp kalmayacağı taraftar oylamasıyla belirlenecek. Kalma kararı çıkarsa Giannakopoulos görevi bırakacak.

THY Euroleague’de mücadele eden Avrupa basketbolunun köklü ekiplerinden Panathinaikos, Euroleague organizasyonunda yer almaya devam edip etmeyeceğini taraftarına soracak. Sosyal medya hesabından küfürlü bir paylaşım yaparak çirkin bir tehditte bulunan Dimitris Giannakoupolos’a, Euroleague yönetiminin 12 ay hak mahrumiyeti cezası vermesinin ardından Pana flaş bir girişimde bulundu.

Açıklamada şu sözlere yer verildi: “Dimitris Giannakopoulos’a verilen ceza için yaptığımız itiraz reddedildi. Panathinaikos taraftarlarının harekete geçmesi gerekiyor. Takımın, turnuvadaki geleceğini taraftar belirleyecek. Yapılacak oylamada ne olacağına taraftar karar verecek. Bu nedenle önümüzdeki Baskonia maçı çok önemli. Panathinaikos’un Euroleague’deki son maçı veya Dimitris Giannakopoulos’ın kulüp başkanı olarak son maçı olabilir.” Giannakopoulos`dan ceza sonrası Euroleague`den çekilme tehdidi Fenerbahçe Doğuş ile oynanan maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı uygunsuz paylaşımlar nedeniyle Euroleague Disiplin Kurulu tarafından 1 yıl men cezasına çarptırılan Panathinaikos Başkanı Giannokopoulos, kulübün Euroleague'deki geleceğini oylamaya açacak. İlgili Haberi Oku

Daha önce de Fenerbahçe’ye karşı oynanan maçlarda taraftarı kışkırtıcı hareketlerde bulunan Panathinaikos’un da eski başantrenörü olan Zeljko Obradovic’e çirkin yakıştırmalarda bulunan paylaşımlara imza atan olaylı başkan verilen cezanın ardından ise yine Türk taraftarları hedef gösteren şu açıklamalarda bulunmuştu: “Pana olarak son yıllarda Euroleague’de hep skandal kararların kaybeden tarafında yer alıyoruz. Buna rağmen bize kesilen 1 milyon Euro’yu aşkın cezalara hep saygı duyduk ancak beni ve ailemi savunmam karşısında karşımıza çıkan bu durum; artık bardağı taşırdı. Fenerbahçe maçından sonra bana ve aileme binlerce Türk vatandaşı tarafından savrulan küfürler karşısında kendimi ve ailemi savunmak zorundaydım.

‘Yine olsa yine yaparım’

“Bunu her zaman yapacağım, yine olsa yine yaparım. Fenerbahçe kulübüne veya taraftarına bir saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Ancak eğer karar kişisel ise, Panathinaikos’u bu hengamenin dışına çıkarmak için işi bırakacağım. Bunun için de Euroleague’de devam edip etmeme kararını Pana taraftarının oylamasına sunacağım. Eğer devam kararı çıkarsa görevi bırakacağım. Ancak aksi bir karar çıkarsa, Pana başka bir turnuvada yoluna devam edecek ve ben de bu tekelleşmeye karşı açtığım savaşı sürdüreceğim.” Fenerbahçe`ye hakaret eden Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos`a verilen ceza belli oldu Panathinaikos Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe'ye sosyal medyadan yaptığı hakaretler nedeniyle 12 ay men cezası aldı İlgili Haberi Oku