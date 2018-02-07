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Necati Ateş Galatasaray’ı açıkladı!

Geçmişte Galatasaray'da forma giyen eski futbolcu Necati Ateş Galatasaray Futbol Akademisi'nden yeni göreve başladı.
14:147 Şubat 2018
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Necati Ateş Galatasaray’ı açıkladı!

İki farklı dönemde Galatasaray’da forma giyen Necati Ateş yeniden Galatasaray’a döndü. Necati Ateş Galatasaray Futbol Akademisi’nde görev yapacak.

İşte Necati Ateş’in yaptığı paylaşım:

“Yine, yeni, yeniden… Her geldiğimde şampiyonlukla biten maceraya, kaldığımız yerden devam ediyoruz”

Galatasaray’da 4. Fatih Terim döneminden sonra Ümit Davala, Hasan Şaş ve Levent Şahin yardımcı antrenörlük görevine getirildi. Ayrıca Elmander, Gökhan Zan ve Necati Ateş Galatasaray Futbol Akademisi’nde görev yapacağı öğrenildi…

(Milliyet)

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galatasaray necati ateş
Son güncelleme: 16:44 | 07.02.2018
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