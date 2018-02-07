Ndiaye’den gelen para kasaya girmeden uçtu gitti!

Galatasaray Yönetimi'ne yaklaşık 25 milyon lira kasa kolaylığı sağlayıp rahatlatan Abdurrahim Albayrak, Ndiaye'den gelen paradan alacağını kesti.

Sarı-kırmızılılarda transferi açabilmek için gereken parayı sağlayıp, Mustafa Cengiz'in elini rahatlatan Abdurrahim Albayrak, Ndiaye'den gelen 9 milyon euronun 6'sını alarak hesabı gördü. Böylece hem Cim-Bom işini halletti hem de Sportif AŞ yöneticisinin alacağı kalmadı.

Galatasaray'da yönetime gelen Mustafa Cengiz'in ne kadar hazırlıksız olduğu, geçtiğimiz günlerde yaşanan olayla ortaya çıktı. Abdurrahim Albayrak, göreve gelir gelmez karşısında acil ödeme yığını bulan Cengiz ve arkadaşlarına kısa vadeli kolaylık sağladı.

Koltuğa oturur oturmaz, daha mazbatasını almadan para çalışmasına başlayan Cengiz ve ekibinin imdadına Albayrak yetişti. Futbolculara yapılacak ödemeler, vergi, sigorta ve eski futbolculara yapılacak ödemeler için gereken yaklaşık 25 milyon lira, Sportif AŞ'de başkan vekili olan Abdurrahim Albayrak'tan sağlandı.

O sırada Ndiaye'nin transferi henüz tamamlanmadığı için İngiltere'den para gelmemişti. Bu nedenle gelecek paranın yerine nakit aranıyordu. Albayrak yaklaşık 25 milyon lira kasa kolaylığı sağlarken, Ndiaye'den gelecek parayla da kendini garantiye aldı.

Personele ödeme

Sarı-kırmızılı idareci, Ndiaye'den gelen 9 milyon euroluk peşinatın 6 milyon eurosunu aldığı belirlendi. Böylece Ndiaye transferi için kulübe önceki gün yapılan ödemeden geriye sadece 3 milyon euro kaldığı bildirildi.

Galatasaray'da personelin de yüzü güldü. Genelde ay sonuna doğru maaşlarını alabilen çalışanlar, şubat ayı paralarını çok daha önceden ceplerine koydu. Bu da sarı-kırmızılılar için motivasyon kaynağı oldu.

Kulüplerin zaten, UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı için 31 Mart sonunda, tüm çalışanlarından “Borcu yoktur” kağıt alma zorunluluğu bulunuyor. Bu nedenle sarı-kırmızılılar bu gerekliliği bir ay öncesinden halletti.

‘Makbuzlar var'

Galatasaray'daki iç hesaplaşma artarak devam ediyor. Başkan Mustafa Cengiz'in eleştirilerine henüz yanıt vermeyen eski başkan Dursun Özbek'e yakın kaynaklar, söylenenlere açıklık getirdi.

Özbek yanlıları, “Galatasaray Kulübü'nün kredibilitesi olsa Dursun Özbek neden 127 milyon lira teminat versin. Galatasaray'ın kredi alacak durumu yok. İkinci nokta ise otelde konaklama… Buralar (otel) ticari işletmeler. O yüzden her şeyi faturalandırmak zorundasınız. Ancak Dursun Özbek bu fatura karşılığında kulübe bağış yaptı. Makbuzları kendisinde duruyor. Bunlar kamuoyu ile paylaşılacak” ifadesini kullandılar.

(Milliyet)

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