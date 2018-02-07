Kış Olimpiyatları’nda -16 derecede kürk protestosu

Olimpiyat basın merkezi önünde - 16 derecede yarı çıplak eylem yapan hayvan hakları aktivisti Ashley Fruno, ülkedeki kürk ticaretini protesto etti.

Olimpiyat basın merkezi önünde – 16 derecede yarı çıplak eylem yapan hayvan hakları aktivisti Ashley Fruno, ülkedeki kürk ticaretini protesto etti.

Güney Kore'de yaygın olarak tüketilen köpek etine de karşı çıkan aktivist, tavşan kulakları ile tavşan kuyruğu taktı.

Gazetecilere konuşan aktivist, “Burası soğuk ancak hayvanların kürkleri için çiftliklere götürülmesiyle kıyaslanınca hiçbir şey değil” dedi.

Tinder yüzünden prezervatif rekoru kırıldı Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde düzenlenecek kış olimpiyatlarında prezervatif rekoru kırılacak. Atletlere 110 bin prezervatif dağıtılacak. Tinder'ın yaygınlaşmasının prezervatif rekoruna neden olduğu ifade ediliyor. İlgili Haberi Oku