Kış Olimpiyatları’nda -16 derecede kürk protestosu
Olimpiyat basın merkezi önünde - 16 derecede yarı çıplak eylem yapan hayvan hakları aktivisti Ashley Fruno, ülkedeki kürk ticaretini protesto etti.
Olimpiyat basın merkezi önünde – 16 derecede yarı çıplak eylem yapan hayvan hakları aktivisti Ashley Fruno, ülkedeki kürk ticaretini protesto etti.
Güney Kore'de yaygın olarak tüketilen köpek etine de karşı çıkan aktivist, tavşan kulakları ile tavşan kuyruğu taktı.
Gazetecilere konuşan aktivist, “Burası soğuk ancak hayvanların kürkleri için çiftliklere götürülmesiyle kıyaslanınca hiçbir şey değil” dedi.