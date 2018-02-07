Kılıçlar çekildi! Saray’da düello…

Dursun Özbek'in yaptığı anlaşma ve transferlerin incelenecek olması, ibra edilmeme tehdidini de doğurdu. Bu durumda eski BAşkan, 91 milyon lirasını tahsil etmek için harekete geçebilir.

Mesut Yıldırım / Sözcü

G.Ssaray’da kılıçlar çekildi. Eski ve yeni başkanların arasında esen soğuk rüzgârlar, kulübü yeni bir karmaşaya sürükleyebilir.

Başkan Mustafa Cengiz'in, TRT Spor'da “Kırmızı çizgimiz hırsızlık” diyerek koltuğu devraldığı Dursun Özbek döneminde yapılan transferlerin inceleneceğini açıklaması, krizin habercisi olarak gösteriliyor. Mustafa Cengiz'in medya üzerinden mali durum ile alakalı bütün gerçekleri şeffaf şekilde açıklaması, Özbek'in mart ayında yapılacak olağan mali genel kurulda ibra edilmemesi tehdidini de doğurdu.

Cengiz ile bağlarını kopardı

Özbek’in yakın çevresi, ibra edilmeme durumunda eski başkanın 91 milyon TL'sini tahsil etmek için harekete geçebileceğini ifade ediyor. Dursun Özbek'in kendi döneminde yaşananlar hakkında medya üzerinden açıklamalarda bulunulması sonrası mevcut yönetim ile bütün bağlarını kopardığı da belirtiliyor.

Cengiz Özbek'i böyle hedef aldı:

– 1 milyon 700 bin Euro'ya serbest kalacak (Cavanda) adama 1 milyon 800 bin Euro vermişler Bunun sebeplerini araştıracağız.

– Bizim kırmızı çizgimiz hırsızlık. Böyle bir durumda yüzde 200 gereğini yaparız.

– Dursun Başkan, ‘Dönemimdeki zararı karşılayacağım' demişti. Bize 3 kurşun sıktı.

– Bugün kredi almaya gitsem alabilirdim ama hisselere rehin koymuş. Rehin işlemlerinin harcı 910 bin TL ve onu da Galatasaray ödemiş. Özbek bunu yapmamalıydı. Rehini koyan kendisi ama Galatasaray'a fatura ediyor. Yanlışı bu. Net rakamlar çıksın, daha anlatacağım. Kendisi iyi bir insan.

– Emlak Konut'ta 91 milyon TL'lik temlik var. Bir kişi hariç, tüm yönetim karara imza atmış. İmzalamayan da o gün orada yokmuş!

– G.Saray’da kimsenin alacağı kalmaz. Herkesin borcu ödenir. Dursun Özbek'in de Sportif A.Ş'ye 28 milyon TL borcu var.

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