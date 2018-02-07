Gregory van der Wiel’den Fenerbahçe’ye eleştiri
Fenerbahçe’nin 2016 yazında Paris Saint Germain’den kadrosuna kattığı Hollandalı yıldız Gregory van der Wiel, bir türlü beklenen performansını sahaya yansıtamamıştı. Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe’de 17 maçta sadece 1 asist yapabilen Van der Wiel, Cagliari’nin yolunu tutmuştu. Şener Özbayraklı’nın gerisinde kalan ve ilk 11’de yer bulmakta zorlanan Van der Wiel, özel hayatında yaşadığı sorunlarla da sık sık gündeme gelmişti. Şu anda ABD Ligi takımlarından Toronto FC forması giyen Van der Wiel, Fenerbahçe’de geçirdiği günler hakkında konuştu.
Türkiye’de yaşadıklarını anlatan Van der Wiel “Fenerbahçe’yle dört yıllık büyük bir kontrata imza attım ancak 3 ay sonra kulüpte sorunlar yaşamaya başladım. Fenerbahçe, bana hiç iyi davranmadı” dedi. Özel hayatında yaşadığı sorunlarla ilgili de yorum yapan Van der Wiel, “Orada çok para kaybettim. Bu nedenle Türkiye benim için iyi bir tecrübe olmadı. Tekrar futbola dönebilmek için Fenerbahçe’den ayrılmam gerekiyordu” ifadelerini kullandı.