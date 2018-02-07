Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda gri pasaport incelemesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tüm federasyonlara yazı göndererek gri (hizmet) pasaportu ile son 4 yılda yurt dışına çıkan isimlerin tespit edilerek bakanlığa bildirilmesini istedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gri pasaport ile federasyonlar üzerinden yıllardır yurt dışına kaçma olayları yaşandığı gerekçesiyle; Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile tüm federasyonlara yazı gönderdi. 16 Ocak 2018 tarihinde gönderilen yazıda, 2014-2015-2016 ve 2017 yıllarında yurt dışına çıkan kişilerin tespit edilerek ”ivedi” olarak bildirilmesi istendi. Bakanlık gelecek olan bilgileri emniyete verecek ve geniş çaplı bir araştırmanın yapılması sağlanacak.

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Geçmişte birçok federasyonda yaşanan olaylar nedeniyle geniş çaplı bir araştırmaya giren Gençlik ve Spor Bakanlığı, siyasi suçlulardan yurt dışına gri (hizmet) pasaport ile kaçırılan isimleri tespit edecek. Tespit edilen isimler spordan men edilecek ve haklarında yasal işlem yapılacak.