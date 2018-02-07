Galatasaray’da Hasan Şaş açıkladı: ‘Eboue cuma günü İstanbul’da olacak’

Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş, NTV Spor'un haberine göre Emmanuel Eboue'nin teknik kadroya katılacağını açıkladı. Şaş, "Eboue ile ilgileniyoruz, merak etmeyin. Cuma günü İstanbul'da olacak" dedi.

Galatasaray’da Fatih Terim’in yardımcılarından Hasan Şaş, zor günler geçiren Emmanuel Eboue’nin cuma günü İstanbul’da olacağını ifade etti. NTV Spor’un haberine göre Hasan Şaş, “Eboue ile ilgileniyoruz, merak etmeyin. Cuma günü İstanbul’da olacak” dedi.

İngiliz basınında yer alan ve Türkiye’de gündem olan haberlere göre Eboue, intiharın eşiğinde olduğunu açıklamış ve maddi anlamda zor günler geçirdiğini söylemişti. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Eboue’nin açıklamalarından sonra kendisine yardımcı olacaklarını söylemişti.

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