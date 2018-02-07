FIBA Avrupa Kupası | İstanbul Büyükşehir Belediyespor 85-83 Kataja Basket
FIBA Avrupa Kupası 2. Tur I Grubu son hafta maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Finlandiya ekibi Kataja Basket’i 85-83 mağlup etti. İstanbul ekibi bu sonuçla grubunu 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 3’üncü sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti. Kataja Basket ise gruptaki tüm maçlarını kaybederek son sırada yer aldı ve elendi.
J Grubu’nda son hafta karşılaşmasına çıkan Demir İnşaat Büyükçekmece ise sahasında konuk ettiği Litvanya’nın Nevezis takımına 90-77 yenilerek turnuvaya veda etti.
SALON: Cebeci
HAKEMLER: Tomislav Vokv (Hırvatistan), Ognjen Jokic (Karadağ), Beniamino Manuel Attard (İtalya)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Furkan Ayça, Toolson 17, Uğur Dokuyan 14, Bircevic 22, Buva 20, Tevfik Akdamar, Mert Çevik 3, Ayberk Olmaz 6, Bekir Karlı 3, Kamer Bayraktar, Berkay Büyükbayrak
KATAJA BASKET: Pitts 19, Bejerano 17, Saunders 19, Bradley 15, Williams 10, Niemi, Perttu 3, Huolila
1. PERİYOT: 18-18
İLK YARI: 43-33
3. PERİYOT: 67-64