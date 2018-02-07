Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeneyle hayatını kaybeden Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Mehmet Tahir Sarıoğlu için ilk tören, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde yapıldı. Buradaki törene Sarıoğlu ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Asbaşkanlardan Ender Alkaya, Ömer Temelli, Ozan Balaban ve Selim Kosif, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Doğan ve Cenk Başak, Genel Koordinatör Tamer Yelkovan, sevenleri katıldı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu hayatını kaybetti Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. İlgili Haberi Oku

Tahir Sarıoğlu’nun kısa özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı yapmak üzere Başkan Aziz Yıldırım kürsüye davet edildi. Ancak duygulanan Yıldırım, konuşma yapamadan kürsüden ayrıldı. Dereağzı’ndaki tören, okunan dualarla sona erdikten sonra Mehmet Tahir Sarıoğlu’nun naaşı Levent Afet Yolal Camii’ne getirildi. Buradaki törene de TFF Başkanvekili Nihat Özdemir, Başkan Aziz Yıldırım, Başkanvekili Mithat Yenigün, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Asbaşkanlardan Şekip Mosturoğlu, Önder Fırat, Murat Özaydınlı, Ender Alkaya, Ömer Temelli, Ozan Balaban ve Selim Kosif, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Doğan ve Cenk Başak, Genel Koordinatör Tamer Yelkovan, teknik direktör Aykut Kocaman, Ali Koç, Sadettin Saran ve çok sayıda seveni katıldı. Sarıoğlu’nun cenazesi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’na defnedildi.