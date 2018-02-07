Fenerbahçe Giresunspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Giresun saat kaçta? Fenerbahçe kupa maçı şifresiz mi? (Ziraat Türkiye Kupası)

Fenerbahçe Giresunspor maçı ile Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline çıkacak takımın belli olacağı Fenerbahçe Giresunspor saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyet ve beraberlik sonucunda tur atlayan takım olacak. İşte merakla beklenen Fenerbahçe Giresun maçı saati ve hangi kanalda olduğuna detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline çıkacak bir takım daha bugün Fenerbahçe Giresunspor maçı sonrasında belli oluyor. İlk maçta Giresunspor’u deplasmanda 2-1 yenmeyi başaran Fenerbahçe sahaya skor avantajıyla çıkacak. Fenerbahçe Giresunspor maçında tur atlayan takımın Fenerbahçe olması halinde Beşiktaş ile eşleşecek. Fenerbahçe Giresunspor maçının önemini daha da arttıran eşleşme sonrasında Fenerbahçe taraftarı heyecanla maçın sonucunu bekliyor. Taraftarlar maça saatler kala Fenerbahçe Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Giresun kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtı, muhtemel ilk 11’ler ve karşılaşmanın tüm merak edilenleri…

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Ziraat Kupası Çeyrek Final rövanş maçında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Akın Çorap Giresunspor maçı 20:30’da başlayacak. Ülker Stadı’nda mücadele edecek Fenerbahçe Giresunspor, A Spor’dan canlı yayınlanacak.

Takımımız Giresun’da oynanan ilk karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup etmişti. #FBSK pic.twitter.com/4hxrU5zj1N — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 7 Şubat 2018

TUR ATLAYAN TAKIM BEŞİKTAŞ İLE EŞLEŞECEK

Ziraat Türkiye Kupası’nda adını yarı finale yazdıran ilk takım olan Beşiktaş oldu. Bugün belli olacak ikinci yarı finalist ile Beşiktaş’ın rakibi de belli olacak. Türkiye Kupası yarı finalde Beşiktaş, Fenerbahçe Giresunspor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11 (MUHTEMEL)

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Josef, Neustadter, Serhat, Mehmet Topal, Oğuz Kağan, Alper, Eljif, Aatif, Soldado

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet, Caner, Aykut, Abdülkerim, Çağlar, Panos, Recep, Dodo, Fatih, Sinan, Batuhan

FENERBAHÇE GİRESUN KARŞISINDA YEDEK AĞIRLIKLI ÇIKACAK

Aykut Kocaman'ın bu mücadelede, ilk karşılaşmaya oranla daha fazla genç ve yedek oyuncuya şans vermesi bekleniyor. Giresunspor ise İstanbul'a teknik direktörsüz geldi. Metin Diyadin, hafta sonunda 1-0 kaybedilen İstanbulspor maçının ardından istifa etti. Yeşil-Beyazlılar, Kadıköy'deki mücadeleye yardımcı antrenör Hakan Kurt önderliğinde çıkacak. Karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek.