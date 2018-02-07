Fenerbahçe Giresunspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Giresun saat kaçta? Fenerbahçe kupa maçı şifresiz mi? (Ziraat Türkiye Kupası)
Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline çıkacak bir takım daha bugün Fenerbahçe Giresunspor maçı sonrasında belli oluyor. İlk maçta Giresunspor’u deplasmanda 2-1 yenmeyi başaran Fenerbahçe sahaya skor avantajıyla çıkacak. Fenerbahçe Giresunspor maçında tur atlayan takımın Fenerbahçe olması halinde Beşiktaş ile eşleşecek. Fenerbahçe Giresunspor maçının önemini daha da arttıran eşleşme sonrasında Fenerbahçe taraftarı heyecanla maçın sonucunu bekliyor. Taraftarlar maça saatler kala Fenerbahçe Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Giresun kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtı, muhtemel ilk 11’ler ve karşılaşmanın tüm merak edilenleri…
FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Türkiye Ziraat Kupası Çeyrek Final rövanş maçında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Akın Çorap Giresunspor maçı 20:30’da başlayacak. Ülker Stadı’nda mücadele edecek Fenerbahçe Giresunspor, A Spor’dan canlı yayınlanacak.
Takımımız Giresun’da oynanan ilk karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup etmişti. #FBSK pic.twitter.com/4hxrU5zj1N
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 7 Şubat 2018
TUR ATLAYAN TAKIM BEŞİKTAŞ İLE EŞLEŞECEK
Ziraat Türkiye Kupası’nda adını yarı finale yazdıran ilk takım olan Beşiktaş oldu. Bugün belli olacak ikinci yarı finalist ile Beşiktaş’ın rakibi de belli olacak. Türkiye Kupası yarı finalde Beşiktaş, Fenerbahçe Giresunspor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
MAÇ GÜNÜ | Giresunspor'umuz, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe'nin konuğu oluyor. #BizGiresunsporluyuz#Giresunspor #Çotanaklar pic.twitter.com/VVVoL00HCF
— Giresunspor (@GiresunsporFK) 7 Şubat 2018
FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11 (MUHTEMEL)
FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Josef, Neustadter, Serhat, Mehmet Topal, Oğuz Kağan, Alper, Eljif, Aatif, Soldado
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet, Caner, Aykut, Abdülkerim, Çağlar, Panos, Recep, Dodo, Fatih, Sinan, Batuhan
FENERBAHÇE GİRESUN KARŞISINDA YEDEK AĞIRLIKLI ÇIKACAK
Aykut Kocaman'ın bu mücadelede, ilk karşılaşmaya oranla daha fazla genç ve yedek oyuncuya şans vermesi bekleniyor. Giresunspor ise İstanbul'a teknik direktörsüz geldi. Metin Diyadin, hafta sonunda 1-0 kaybedilen İstanbulspor maçının ardından istifa etti. Yeşil-Beyazlılar, Kadıköy'deki mücadeleye yardımcı antrenör Hakan Kurt önderliğinde çıkacak. Karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek.