Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman? İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı tarihi…

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Beşiktaş eşleşti. Taraftarların heyecanla beklediği Türkiye Kupası yarı final Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Fenerbahçe Giresunspor’u rövanş maçında da 2-1 yenmesinin ardından yarı finale yükselerek Gençlerbirliği’ni eleyen Beşiktaş’ın rakibi oldu. Taraflı tarafsız tüm futbol severlerin heyecanla beklediği maç ne zaman oynanacak merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükselmek için kıyasıya bir mücadele içine girecek Beşiktaş Fenerbahçe maçı nefesleri kesecek. İşte Beşiktaş Fenerbahçe yarı final maçı tarihi…

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

İki takımın yarı finale yükselerek eşleşmesinin ardından iki takımın taraftarı da Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelecek Beşiktaş Fenerbahçe maçı tarıhini aramaya başladı. Fenerbahçe Beşiktaş kupa yarı final ilk maçı 27 Şubat tarihinde oynananacak. Beşiktaş Fenerbahçe rövanş maçı ise 17 Mart tarihinde yapılacak. Henüz saatleri belirlenmeyen büyük derbinin, ilk önce hangi statta oynanacağı da belli olmadı.